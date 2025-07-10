Новое предложение "Форест" по Висса отклонено

"Брентфорд" ответил отказом на предложение "Ноттингем Форест" о покупке вингера Йоана Висса.

"Форест" хотел заполучить Висса еще в январе и был готов заплатить 25 миллионов фунтов, однако из этого ничего не вышло.



Сейчас "Форест" продает Энтони Элангу в "Ньюкасл" за 55 млн. фунтов, поэтому "лесники" возобновили свой интерес к Висса, но их новое предложение также было отклонено.



По информации The Athletic, это новое предложение "Форест" оказалось даже меньше, нежели зимнее, тогда как "Брентфорд" оценивает 28-летнего конголезца более чем в 50 млн. фунтов.



Висса очень ярко провел минувший сезон, забив 19 голов и отдав четыре результативные передачи в Премьер-лиге.