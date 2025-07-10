"Тоттенхэм" выкупает Гиббс-Уайта за 60 млн. фунтов

Морган Гиббс-Уайт "Тоттенхэм" активировал пункт в контракте полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта о выкупе за 60 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, в контракте Гиббс-Уайта оказался пункт об отступных, поэтому "Тоттенхэму" даже не пришлось садиться за стол переговоров с "Форест", а с самим Морганом "шпоры" уже договорились.

В ближайшие дни 25-летний Гиббс-Уайт должен пройти медобследование в "Тоттенхэме", чтобы затем начать подготовку к новому сезону с командой Томаса Франка.

Ранее этим летом о покупке Гиббс-Уайта задумывался "Манчестер Сити", но в итоге "горожане" укрепили свой центр поля с помощью Тиджани Рейндерса и Райана Шерки.

Гиббс-Уайт выступает за "Форест" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за рекордные на тот момент для "лесников" 25 млн. фунтов в августе 2022, в течение этого времени забив 18 голов и отдав 28 результативных передач в 118 матчах.




Метки Гиббс-Уайт, Ноттингем Форест, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 647

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 10.07.2025 21:24 # tigerpool
    Норм куры закупаются Кудус, теперь этот.

    (ответить)

  2. closer 10.07.2025 21:10 # closer
    Будут ипать ПСГ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: