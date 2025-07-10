"Тоттенхэм" выкупает Гиббс-Уайта за 60 млн. фунтов
"Тоттенхэм" активировал пункт в контракте полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта о выкупе за 60 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, в контракте Гиббс-Уайта оказался пункт об отступных, поэтому "Тоттенхэму" даже не пришлось садиться за стол переговоров с "Форест", а с самим Морганом "шпоры" уже договорились.
В ближайшие дни 25-летний Гиббс-Уайт должен пройти медобследование в "Тоттенхэме", чтобы затем начать подготовку к новому сезону с командой Томаса Франка.
Ранее этим летом о покупке Гиббс-Уайта задумывался "Манчестер Сити", но в итоге "горожане" укрепили свой центр поля с помощью Тиджани Рейндерса и Райана Шерки.
Гиббс-Уайт выступает за "Форест" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за рекордные на тот момент для "лесников" 25 млн. фунтов в августе 2022, в течение этого времени забив 18 голов и отдав 28 результативных передач в 118 матчах.
10.07.2025 21:00
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Норм куры закупаются Кудус, теперь этот.
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Будут ипать ПСГ
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