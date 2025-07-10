Адингра сменил "Брайтон" на "Сандерленд"

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" объявил о приобретении вингера "Брайтона" Симона Адингра.

Адингра заключил с "Сандерлендом" контракт до 2030 года и стал шестым приобретением клуба со "Стадиона Света" этим летом.



По информации BBC, Адингра обошелся "Сандерленду" в 21 миллион фунтов плюс бонусы. Таким образом, траты "черных котов" на трансферы этим летом уже перевалили за отметку в 100 млн. фунтов.



Адингра присоединился к "Брайтону" в 2022 году, но сезон 2022/23 провел в "Юнионе" на правах аренды. Всего Симон сыграл 73 матча за "чаек", забив 12 голов.



"Он на той стадии своей карьеры, когда хочет играть регулярно. Учитывая конкуренцию на фланговых позициях у нас, мы не могли ему этого гарантировать", — объяснил уход 23-летнего ивуарийца главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер.