Кайседо возобновил тренировки перед финалом клубного Чемпионата Мира

Мойсес Кайседо Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо возобновил тренировки в преддверии финала клубного Чемпионата Мира.

Напомним, Кайседо получил травму лодыжки в концовке победного для "Челси" полуфинала против "Флуминенсе" в минувший вторник (0:2).

Проведя минимум пару минут на газоне, Кайседо попытался продолжить игру, но не смог. В компенсированное время Мойсес покинул поле, оставив "Челси" вдесятером, потому что все замены уже были использованы.

К счастью, Кайседо избежал серьезной травмы и в четверг утром был замечен на открытой тренировке "Челси" в Америке. Это оставляет Мойсесу свыше 72 часов на подготовку к финалу против ПСЖ в воскресенье.

В минувшем сезоне Кайседо утвердился ключевой фигурой "Челси". Неслучайно, что именно 23-летний эквадорец был признан лучшим игроком "синих" и по версии болельщиков, и по версии своих партнеров по команде.




Метки Кайседо, клубный Чемпионат Мира, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2025 19:00

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