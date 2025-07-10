Кайседо возобновил тренировки перед финалом клубного Чемпионата Мира

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо возобновил тренировки в преддверии финала клубного Чемпионата Мира.

Напомним, Кайседо получил травму лодыжки в концовке победного для "Челси" полуфинала против "Флуминенсе" в минувший вторник (0:2).



Проведя минимум пару минут на газоне, Кайседо попытался продолжить игру, но не смог. В компенсированное время Мойсес покинул поле, оставив "Челси" вдесятером, потому что все замены уже были использованы.



К счастью, Кайседо избежал серьезной травмы и в четверг утром был замечен на открытой тренировке "Челси" в Америке. Это оставляет Мойсесу свыше 72 часов на подготовку к финалу против ПСЖ в воскресенье.



В минувшем сезоне Кайседо утвердился ключевой фигурой "Челси". Неслучайно, что именно 23-летний эквадорец был признан лучшим игроком "синих" и по версии болельщиков, и по версии своих партнеров по команде.