"Тоттенхэм" нацелился на Гиббс-Уайта

"Тоттенхэм" обратил свой взор на атакующего полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта.

Ранее этим летом Гиббс-Уайта сватали в "Манчестер Сити", но "горожане" не стали сражаться за Моргана, даже когда упустили Флориана Вирца.



Тем не менее, Гиббс-Уайт все еще может покинуть Ноттингем этим летом. По информации The Athletic, Морган занимает высокое место в списке целей нового главного тренера "Тоттенхэма" Томаса Франка.



В минувшем сезоне Гиббс-Уайт забил семь голов и отдал 10 результативных передач во всех соревнованиях, что позволило "Форест" финишировать на седьмом месте в Премьер-Лиге и квалифицироваться в Лигу Конференций.



В "Тоттенхэме" уверены, что 25-летний игрок сборной Англии был бы рад перейти в их клуб.