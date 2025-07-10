"Борнмут" близок к покупке Джордже Петровича

Джордже Петрович "Борнмут" близок к покупке голкипера "Челси" Джордже Петровича.

В минувшем сезоне первым номером "Борнмута" был Кепа Аррисабалага, но тот выступал за "вишенок" лишь на правах аренды из "Челси", куда он вернулся этим летом и затем был продан в "Арсенал" за 5 миллионов фунтов.

Новым основным голкипером "Борнмута" может стать Петрович, который минувший сезон провел в "Страсбуре" на правах аренды, хотя ранее "вишенки" рассматривали и другие варианты, включая Аарона Рамсдейла из "Саутгемптона".

По информации talkSPORT, "Борнмут" почти договорился с "Челси" о компенсации за 25-летнего серба в размере около 25 млн. фунтов.




Метки Борнмут, Петрович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2025 17:00

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