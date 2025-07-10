"Борнмут" близок к покупке Джордже Петровича

"Борнмут" близок к покупке голкипера "Челси" Джордже Петровича.

В минувшем сезоне первым номером "Борнмута" был Кепа Аррисабалага, но тот выступал за "вишенок" лишь на правах аренды из "Челси", куда он вернулся этим летом и затем был продан в "Арсенал" за 5 миллионов фунтов.



Новым основным голкипером "Борнмута" может стать Петрович, который минувший сезон провел в "Страсбуре" на правах аренды, хотя ранее "вишенки" рассматривали и другие варианты, включая Аарона Рамсдейла из "Саутгемптона".



По информации talkSPORT, "Борнмут" почти договорился с "Челси" о компенсации за 25-летнего серба в размере около 25 млн. фунтов.