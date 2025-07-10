Атакующий полузащитник Мохаммед Кудус подал прошение о трансфере перед тем, как "Вест Хэм" согласился отпустить его в "Тоттенхэм".

Накануне стало известно, что "Вест Хэм" принял предложение "Тоттенхэма" в 55 миллионов фунтов о покупке Кудуса.



По информации The Guardian, этому предшествовало не самое красивое поведение со стороны Кудуса. На прошлой неделе Мохаммед дважды опаздывал на тренировку, а также подал прошение о трансфере.



Кудус дал ясно понять "Вест Хэму", что не хочет упускать эту возможность, и в том числе поэтому "молотобойцы" согласились отпустить Мохаммеда гораздо дешевле, нежели прописанные в его контракте отступные в 85 млн. фунтов для клубов Премьер-Лиги.



Добавим, уже сегодня 24-летний ганец проходит медобследование, после чего подпишет с "Тоттенхэмом" контракт до 2031 года.