"Арсенал" купил Нергора у "Брентфорда"

"Арсенал" подтвердил приобретение капитана "Брентфорда" Кристиана Нергора за 15 миллионов фунтов.

Указанная сумма, как сообщает BBC, состоит из гарантированной части в 10 млн. фунтов и бонусов на 5 млн. фунтов.



Нергор заключил с "Арсеналом" контракт на два года с опцией продления на третий, став третьим новичком команды Микеля Артеты этим летом после Кепы Аррисабалаги и Мартина Субименди.



Нергор сыграл 196 матчей за "Брентфорд" во всех соревнованиях после своего перехода из "Фиорентины" в 2019 году. 31-летний датчанин забил 13 голов за "пчел", включая шесть в минувшем сезоне.



В 2021 году Нергор помог "Брентфорду" выйти из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, где "пчелы" с успехом закрепились.



Вместе с упомянутым Субименди Нергор поможет "Арсеналу" восполнить потерю Жоржиньо и Томаса Партея.



"Мы очень рады приветствовать Кристиана Нергора в клубе. Он выступал в Премьер-Лиге на стабильно высоком уровне, и он добавит много качеств нашему клубу".



"Он является лидером, игроком с высоким тактическим интеллектом и универсальностью, и он окажет очень положительное влияние на команду", — сообщил спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта.



