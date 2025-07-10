"Арсенал" купил Нергора у "Брентфорда"
"Арсенал" подтвердил приобретение капитана "Брентфорда" Кристиана Нергора за 15 миллионов фунтов.
Указанная сумма, как сообщает BBC, состоит из гарантированной части в 10 млн. фунтов и бонусов на 5 млн. фунтов.
Нергор заключил с "Арсеналом" контракт на два года с опцией продления на третий, став третьим новичком команды Микеля Артеты этим летом после Кепы Аррисабалаги и Мартина Субименди.
Нергор сыграл 196 матчей за "Брентфорд" во всех соревнованиях после своего перехода из "Фиорентины" в 2019 году. 31-летний датчанин забил 13 голов за "пчел", включая шесть в минувшем сезоне.
В 2021 году Нергор помог "Брентфорду" выйти из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, где "пчелы" с успехом закрепились.
Вместе с упомянутым Субименди Нергор поможет "Арсеналу" восполнить потерю Жоржиньо и Томаса Партея.
"Мы очень рады приветствовать Кристиана Нергора в клубе. Он выступал в Премьер-Лиге на стабильно высоком уровне, и он добавит много качеств нашему клубу".
"Он является лидером, игроком с высоким тактическим интеллектом и универсальностью, и он окажет очень положительное влияние на команду", — сообщил спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта.
10.07.2025 15:00
Просмотров: 3246
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сразу видна рука топаря Хьюза.
Ибраима Конате хочет пойти по пути Трента Александер-Арнолда.
As утверждает, что защитник не планирует продлевать контракт с «Ливерпулем» и нацелен только на переход в «Реал». Все стороны об этом знают.
(ответить)
странный трансфер
просто второй жоржиньо, зачем.
(ответить)
Уехехе
Интер маями чаще владел мячем в матче с псж, чем среал
Месси создал больше голевых моментов, чем все атакующее трио среала ахахахаха
Ержаааан!??????
(ответить)
В Суперкубке видимо ПСЖ отсосёт большой и толстый еврейский член! Ин Ша Аллах
(ответить)
Я узкий!
(ответить)
нёман нассал на армянских бабуль прям в ереване оруу
(ответить)
Так то ттх норм тоже закупается
(ответить)
Е*ать сидишь такой в Могилёве чилишь и тут в окно дерево прилетает, вот это прикол
(ответить)
Бэйл о полуфинале КЧМ: «ПСЖ» хорош в этом сезоне, но мы знаем итог – «Реал» победит. «Барселона» и весь остальной мир предупреждены – начинается новая эра «Мадрида»
(ответить)
Заверните мне моргана роджерса баллляяяяя
Хуле петухи чисто по приколу гибс вайта и кудуса за 2 дня оформляют
Челсей, работаем братья!!! Есть ощущения, что петушки хотят выиграть трансыерное окно. Нихууууя!!!
КолямиТО были есть и будут бизнескарси!!!!
(ответить)
Ержааааааааан!
(ответить)
Узбагойте петухов
Кудуса и гибс вайта уже урвали
Еще блять рили исака купят, молитвы вагифа работают)))
Мю и арс лохи окна пока)
(ответить)
В Курске погиб мужчина из-за падения сбитого БПЛА
зачем пидорусня убивает своих?
(ответить)
Есть инфа скока среал забашлял подзалуплю за трента, чтоб зарегать на кчм и поюедить в турнире?!
Трент вчера кста матч жизни катнул
(ответить)
ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУ
«Арсенал» сделал стартовое предложение за Нони Мадуэке - около £50 млн, включая бонусы.
«Челси» хочет свыше £50 млн без учёта бонусов. Сделка по переходу Антони Эланги в «Ньюкасл» за £52 млн + бонусы является ориентиром.
(ответить)
Долбаебы блеять ахаха
(ответить)
как же ссут на пикабушный биомусор)))
Госагентство РИА Новости удалило публикацию о венке Путина на похоронах экс-министра транспорта Старовойта. Тем временем Кремль подтвердили отправку цветов от Путина
(ответить)
https://postimg.cc/QH0ch4sy
opyyyyyyy
(ответить)
Цыгане убили полковника СБУ в Киеве.
По крайней мере такую версию выдвинуло хохлятское МВД разослал ориентировку по всем СМИ
Поздняков. Подписаться
(ответить)
ебейший аналитик
09.07.2025 19:05 #
dexter
Твердо и четко: поебать на пасту от слабоумного квадратика с IQ 68.
Пора бы уже запомнить, что когда Дональд угрожает России - для России нихуя не происходит. Страдают союзники США и нейтральные государства.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/115886/?c=1
По данным источников Reuters и Associated Press, США поставили в Украину 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты с высокоточным наведением, известные как GMLRS, которые используют в реактивных системах залпового огня HIMARS.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий