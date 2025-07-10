"Арсенал" купил Нергора у "Брентфорда"

Кристиан Нергор "Арсенал" подтвердил приобретение капитана "Брентфорда" Кристиана Нергора за 15 миллионов фунтов.

Указанная сумма, как сообщает BBC, состоит из гарантированной части в 10 млн. фунтов и бонусов на 5 млн. фунтов.

Нергор заключил с "Арсеналом" контракт на два года с опцией продления на третий, став третьим новичком команды Микеля Артеты этим летом после Кепы Аррисабалаги и Мартина Субименди.

Нергор сыграл 196 матчей за "Брентфорд" во всех соревнованиях после своего перехода из "Фиорентины" в 2019 году. 31-летний датчанин забил 13 голов за "пчел", включая шесть в минувшем сезоне.

В 2021 году Нергор помог "Брентфорду" выйти из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, где "пчелы" с успехом закрепились.

Вместе с упомянутым Субименди Нергор поможет "Арсеналу" восполнить потерю Жоржиньо и Томаса Партея.

"Мы очень рады приветствовать Кристиана Нергора в клубе. Он выступал в Премьер-Лиге на стабильно высоком уровне, и он добавит много качеств нашему клубу".

"Он является лидером, игроком с высоким тактическим интеллектом и универсальностью, и он окажет очень положительное влияние на команду", — сообщил спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта.

Кристиан Нергор




Метки Арсенал, Брентфорд, Нергор, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 3246

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. dexter 10.07.2025 22:52 # dexter
    Сразу видна рука топаря Хьюза.


    Ибраима Конате хочет пойти по пути Трента Александер-Арнолда.

    As утверждает, что защитник не планирует продлевать контракт с «Ливерпулем» и нацелен только на переход в «Реал». Все стороны об этом знают.

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  2. wengerrrro 10.07.2025 22:24 # wengerrrro
    странный трансфер
    просто второй жоржиньо, зачем.

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  3. thegodfather 10.07.2025 22:12 # thegodfather
    Уехехе
    Интер маями чаще владел мячем в матче с псж, чем среал
    Месси создал больше голевых моментов, чем все атакующее трио среала ахахахаха

    Ержаааан!??????

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  4. vagifspurs 10.07.2025 22:09 # vagifspurs
    В Суперкубке видимо ПСЖ отсосёт большой и толстый еврейский член! Ин Ша Аллах

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  5. xusanov 10.07.2025 21:53 # xusanov
    Я узкий!

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  6. narcot 10.07.2025 21:52 # narcot
    нёман нассал на армянских бабуль прям в ереване оруу

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  7. quavo 10.07.2025 21:51 # quavo
    Так то ттх норм тоже закупается

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  8. smokekush 10.07.2025 21:27 # smokekush
    Е*ать сидишь такой в Могилёве чилишь и тут в окно дерево прилетает, вот это прикол

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  9. narcot 10.07.2025 21:06 # narcot
    Бэйл о полуфинале КЧМ: «ПСЖ» хорош в этом сезоне, но мы знаем итог – «Реал» победит. «Барселона» и весь остальной мир предупреждены – начинается новая эра «Мадрида»

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  10. thegodfather 10.07.2025 21:03 # thegodfather
    Заверните мне моргана роджерса баллляяяяя

    Хуле петухи чисто по приколу гибс вайта и кудуса за 2 дня оформляют


    Челсей, работаем братья!!! Есть ощущения, что петушки хотят выиграть трансыерное окно. Нихууууя!!!
    КолямиТО были есть и будут бизнескарси!!!!

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  11. thegodfather 10.07.2025 20:45 # thegodfather
    Ержааааааааан!

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  12. thegodfather 10.07.2025 20:31 # thegodfather
    Узбагойте петухов


    Кудуса и гибс вайта уже урвали
    Еще блять рили исака купят, молитвы вагифа работают)))

    Мю и арс лохи окна пока)

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  13. narcot 10.07.2025 20:20 # narcot
    В Курске погиб мужчина из-за падения сбитого БПЛА


    зачем пидорусня убивает своих?

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  14. thegodfather 10.07.2025 20:09 # thegodfather
    Есть инфа скока среал забашлял подзалуплю за трента, чтоб зарегать на кчм и поюедить в турнире?!
    Трент вчера кста матч жизни катнул

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  15. narcot 10.07.2025 19:56 # narcot
    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУ



    «Арсенал» сделал стартовое предложение за Нони Мадуэке - около &#163;50 млн, включая бонусы.

    «Челси» хочет свыше &#163;50 млн без учёта бонусов. Сделка по переходу Антони Эланги в «Ньюкасл» за &#163;52 млн + бонусы является ориентиром.

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  16. edgarkuznetsov 10.07.2025 19:44 # edgarkuznetsov
    Долбаебы блеять ахаха

    (ответить)

  17. narcot 10.07.2025 19:35 # narcot
    как же ссут на пикабушный биомусор)))


    Госагентство РИА Новости удалило публикацию о венке Путина на похоронах экс-министра транспорта Старовойта. Тем временем Кремль подтвердили отправку цветов от Путина

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  18. farot 10.07.2025 19:32 # farot
    https://postimg.cc/QH0ch4sy


    opyyyyyyy

    (ответить)

  19. be-line 10.07.2025 19:31 # be-line
    Цыгане убили полковника СБУ в Киеве.
    По крайней мере такую версию выдвинуло хохлятское МВД разослал ориентировку по всем СМИ

    Поздняков. Подписаться

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  20. narcot 10.07.2025 19:26 # narcot
    ебейший аналитик


    09.07.2025 19:05 #
    dexter

    Твердо и четко: поебать на пасту от слабоумного квадратика с IQ 68.

    Пора бы уже запомнить, что когда Дональд угрожает России - для России нихуя не происходит. Страдают союзники США и нейтральные государства.
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    Источник: https://fapl.ru/posts/115886/?c=1




    По данным источников Reuters и Associated Press, США поставили в Украину 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты с высокоточным наведением, известные как GMLRS, которые используют в реактивных системах залпового огня HIMARS.

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