"Ливерпуль" обдумывает покупку Гордона
"Ливерпуль" все еще может попытаться приобрести нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона этим летом.
Гордон едва не перешел в "Ливерпуль" еще прошлым летом, когда "Ньюкасл" находился под давлением правил финансового фейр-плей.
Прямо сейчас "Ньюкасл" завершает приобретение Энтони Эланги из "Ноттингем Форест", а также следит за Джеком Грилишем из "Манчестер Сити", что может открыть дверь к переходу Гордона в "Ливерпуль", утверждает Football Insider в эксклюзивном материале.
"Ливерпулю" совершенно бы не помешал еще один универсальный атакующий игрок, учитывая трагическую гибель Диогу Жоты и неопределенность с будущим Дарвина Нуньеса, Луиса Диаса и Федерико Кьезы.
В январе 2023 "Ньюкасл" приобрел Гордона у "Эвертона" за 40 миллионов фунтов, и чтобы заполучить Энтони сейчас, "Ливерпулю" придется раскошелиться на близкую к 100 млн. фунтов сумму.
В минувшем сезоне Гордон забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в Премьер-Лиге. Также 24-летний англичанин помог "Ньюкаслу" завоевать Кубок Лиги.
10.07.2025 14:00
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Последние комментарии:
Такое нам не нужно сорри
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Гордое - мерсесайдец
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6+6 = 100млн. Давно так не смеялся. Он и тех 40 не стоит. Уж лучше сбухавшегося Грилиша пригласить, и то толку больше будет!)
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