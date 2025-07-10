"Ливерпуль" обдумывает покупку Гордона

Энтони Гордон "Ливерпуль" все еще может попытаться приобрести нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона этим летом.

Гордон едва не перешел в "Ливерпуль" еще прошлым летом, когда "Ньюкасл" находился под давлением правил финансового фейр-плей.

Прямо сейчас "Ньюкасл" завершает приобретение Энтони Эланги из "Ноттингем Форест", а также следит за Джеком Грилишем из "Манчестер Сити", что может открыть дверь к переходу Гордона в "Ливерпуль", утверждает Football Insider в эксклюзивном материале.

"Ливерпулю" совершенно бы не помешал еще один универсальный атакующий игрок, учитывая трагическую гибель Диогу Жоты и неопределенность с будущим Дарвина Нуньеса, Луиса Диаса и Федерико Кьезы.

В январе 2023 "Ньюкасл" приобрел Гордона у "Эвертона" за 40 миллионов фунтов, и чтобы заполучить Энтони сейчас, "Ливерпулю" придется раскошелиться на близкую к 100 млн. фунтов сумму.

В минувшем сезоне Гордон забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в Премьер-Лиге. Также 24-летний англичанин помог "Ньюкаслу" завоевать Кубок Лиги.




Метки Гордон, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2025 14:00

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  1. bangladesh 10.07.2025 18:01 # bangladesh
    Такое нам не нужно сорри

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  2. shearer1 10.07.2025 17:31 # shearer1
    Гордое - мерсесайдец

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  3. gary47 10.07.2025 14:47 # gary47
    6+6 = 100млн. Давно так не смеялся. Он и тех 40 не стоит. Уж лучше сбухавшегося Грилиша пригласить, и то толку больше будет!)

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