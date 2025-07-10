"Ливерпуль" обдумывает покупку Гордона

"Ливерпуль" все еще может попытаться приобрести нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона этим летом.

Гордон едва не перешел в "Ливерпуль" еще прошлым летом, когда "Ньюкасл" находился под давлением правил финансового фейр-плей.



Прямо сейчас "Ньюкасл" завершает приобретение Энтони Эланги из "Ноттингем Форест", а также следит за Джеком Грилишем из "Манчестер Сити", что может открыть дверь к переходу Гордона в "Ливерпуль", утверждает Football Insider в эксклюзивном материале.



"Ливерпулю" совершенно бы не помешал еще один универсальный атакующий игрок, учитывая трагическую гибель Диогу Жоты и неопределенность с будущим Дарвина Нуньеса, Луиса Диаса и Федерико Кьезы.



В январе 2023 "Ньюкасл" приобрел Гордона у "Эвертона" за 40 миллионов фунтов, и чтобы заполучить Энтони сейчас, "Ливерпулю" придется раскошелиться на близкую к 100 млн. фунтов сумму.



В минувшем сезоне Гордон забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в Премьер-Лиге. Также 24-летний англичанин помог "Ньюкаслу" завоевать Кубок Лиги.