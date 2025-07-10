"Юнайтед" перестроит свою скаутскую службу
"Манчестер Юнайтед" собирается полностью перестроить свою скаутскую службу.
Трансферная политика "Юнайтед" уже много лет оставляет желать лучшего. Большинство игроков, которых покупали "красные дьяволы", не могли раскрыться на "Олд Траффорд".
Как это заведено у совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа, решать эту проблему клуб взялся с массовых сокращений персонала, ответственного за поиск и приглашение талантов.
Одновременно с этим "Юнайтед" нанял агентство Sportsology, которое поможет заместить уволенных людей.
Планируется, что после перестройки скаутская служба будет подчиняться директору "Юнайтед" по рекрутингу Кристоферу Вивелю, сообщает Daily Mail.
10.07.2025 13:00
Просмотров: 1582
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Можно уволить всех, кроме 1 человека и ежегодно обновлять ему футбол менеджер. Пусть там топарей ищет.
(ответить)
Что-то таки заметили в сумасшедшем доме - ух бля надо было ж владельцев сменить и сократить кухарку чтобы понять что со скаутингом что-то не так.
Таки глядишь и до медслужбы и отдела физподготовки дойдут, что ж тогда начнется-то.
(ответить)
Для чего? Зачем перестраивать лучшую скаутскую службу в мире?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий