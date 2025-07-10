"Юнайтед" перестроит свою скаутскую службу

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" собирается полностью перестроить свою скаутскую службу.

Трансферная политика "Юнайтед" уже много лет оставляет желать лучшего. Большинство игроков, которых покупали "красные дьяволы", не могли раскрыться на "Олд Траффорд".

Как это заведено у совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа, решать эту проблему клуб взялся с массовых сокращений персонала, ответственного за поиск и приглашение талантов.

Одновременно с этим "Юнайтед" нанял агентство Sportsology, которое поможет заместить уволенных людей.

Планируется, что после перестройки скаутская служба будет подчиняться директору "Юнайтед" по рекрутингу Кристоферу Вивелю, сообщает Daily Mail.




Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2025 13:00

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  1. farot 10.07.2025 15:47 # farot
    Можно уволить всех, кроме 1 человека и ежегодно обновлять ему футбол менеджер. Пусть там топарей ищет.

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  2. imf-tau 10.07.2025 14:47 # imf-tau
    Что-то таки заметили в сумасшедшем доме - ух бля надо было ж владельцев сменить и сократить кухарку чтобы понять что со скаутингом что-то не так.

    Таки глядишь и до медслужбы и отдела физподготовки дойдут, что ж тогда начнется-то.

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  3. zalupunavorotnik 10.07.2025 13:49 # zalupunavorotnik
    Для чего? Зачем перестраивать лучшую скаутскую службу в мире?

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