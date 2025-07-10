"Юнайтед" перестроит свою скаутскую службу

"Манчестер Юнайтед" собирается полностью перестроить свою скаутскую службу.

Трансферная политика "Юнайтед" уже много лет оставляет желать лучшего. Большинство игроков, которых покупали "красные дьяволы", не могли раскрыться на "Олд Траффорд".



Как это заведено у совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа, решать эту проблему клуб взялся с массовых сокращений персонала, ответственного за поиск и приглашение талантов.



Одновременно с этим "Юнайтед" нанял агентство Sportsology, которое поможет заместить уволенных людей.



Планируется, что после перестройки скаутская служба будет подчиняться директору "Юнайтед" по рекрутингу Кристоферу Вивелю, сообщает Daily Mail.