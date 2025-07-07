Гейе остается в "Эвертоне"

Полузащитник Идрисса Гейе заключил с "Эвертоном" новый однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Изначально Гейе присоединился к "Эвертону" еще в августе 2016 из "Астон Виллы", а в 2022 году вернулся к "ирискам" после трех лет в ПСЖ.



К настоящему моменту Гейе провел 211 матчей за "Эвертон", будучи признанным лучшим игроком "ирисок" в сезоне 2024/25 по версии футболистов команды.



Предыдущий контракт Гейе истек в конце июня, однако 35-летний сенегалец не пожелал уходить в другой клуб свободным агентом и продлил свое пребывание в "Эвертоне".



Добавим, за последние две недели новые контракты с мерсисайдским клубом также заключили Шеймус Коулмен, Джаррад Брантуэйт и Майкл Кин.