"Ноттингем Форест" назначил Эду

Бывший спортивный директор "Арсенала" Эду получил назначение в "Ноттингем Форест".

Напомним, Эду подал в отставку в ноябре 2024. Некоторое время обязанности спортивного директора "Арсенала" исполнял его заместитель Джейсон Айто, после чего "канониры" пригласили Андреа Берту.



С самого начала ходили слухи, что Эду собирается перейти на работу к владельцу "Форест" Евангелосу Маринакису, и сейчас этому поступило подтверждение.



"Форест" создал для бывшего полузащитника сборной Бразилии новую должность, которая именуется как "глобальный руководитель футбольного департамента".



Эду будет курировать на "Сити Граунд" все футбольные вопросы, включая трансферы, стиль игры и развитие игроков.