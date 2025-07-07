"Ноттингем Форест" назначил Эду

Эду Бывший спортивный директор "Арсенала" Эду получил назначение в "Ноттингем Форест".

Напомним, Эду подал в отставку в ноябре 2024. Некоторое время обязанности спортивного директора "Арсенала" исполнял его заместитель Джейсон Айто, после чего "канониры" пригласили Андреа Берту.

С самого начала ходили слухи, что Эду собирается перейти на работу к владельцу "Форест" Евангелосу Маринакису, и сейчас этому поступило подтверждение.

"Форест" создал для бывшего полузащитника сборной Бразилии новую должность, которая именуется как "глобальный руководитель футбольного департамента".

Эду будет курировать на "Сити Граунд" все футбольные вопросы, включая трансферы, стиль игры и развитие игроков.




Метки Арсенал, Ноттингем Форест, Эду

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. closer 07.07.2025 21:18 # closer
    вот это глиномесам провели шершавым по губам :))

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  2. theo-zm 07.07.2025 21:06 # theo-zm
    А смысл всего этого движения?

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