"Манчестер Сити" готов отпустить Нико Гонсалеса этим летом, если получит хорошее предложение насчет испанского полузащитника.

"Сити" только в феврале приобрел Гонсалеса, приглашение которого из "Порту" стоило "горожанам" 50 миллионов фунтов.



Гонсалес был призван заменить Родри, который в то время отсутствовал с травмой, однако 23-летний испанец себя толком не проявил, отметившись лишь девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Сейчас Родри вернулся в строй, вдобавок "Сити" дополнительно укрепил центр поля с помощью Тиджани Рейндерса, поэтому, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "горожане" не будут стоять у Гонсалеса на пути.



Ожидается, что интерес к Гонсалесу проявят клубы из Саудовской Аравии, но уход Нико зависит от предложений, которые насчет него поступят.