"Сити" готов отпустить Нико Гонсалеса

Нико Гонсалес "Манчестер Сити" готов отпустить Нико Гонсалеса этим летом, если получит хорошее предложение насчет испанского полузащитника.

"Сити" только в феврале приобрел Гонсалеса, приглашение которого из "Порту" стоило "горожанам" 50 миллионов фунтов.

Гонсалес был призван заменить Родри, который в то время отсутствовал с травмой, однако 23-летний испанец себя толком не проявил, отметившись лишь девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Сейчас Родри вернулся в строй, вдобавок "Сити" дополнительно укрепил центр поля с помощью Тиджани Рейндерса, поэтому, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "горожане" не будут стоять у Гонсалеса на пути.

Ожидается, что интерес к Гонсалесу проявят клубы из Саудовской Аравии, но уход Нико зависит от предложений, которые насчет него поступят.




Метки Гонсалес, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. akado 07.07.2025 19:20 # akado
    Но это же... новый Родри...

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  2. vals1702 07.07.2025 19:04 # vals1702
    дайте щарлатану новый лярд

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