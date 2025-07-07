МЮ назначил цену в 30 млн. фунтов за Онана

"Манчестер Юнайтед" назначил цену в 30 миллионов фунтов за своего голкипера Андре Онана, но уход того все равно выглядит маловероятным этим летом.

По информации Daily Mail, именно цена в 30 млн. фунтов была озвучена "Монако", который сделал запрос насчет Онана в конце июня.



"Монако" сохраняет интерес к Онана, но едва ли заплатит так много за 29-летнего камерунца, который два года назад был куплен "Юнайтед" у "Интера" за 47 млн. фунтов.



Интерес к Онана также проявлял "Неом", но недавно новичок саудовского первенства приобрел Марцина Булку из "Ниццы".



Поэтому все идет к тому, что Онана останется в "Юнайтед" на предстоящий сезон. Да и сам Андре не желает уходить, несмотря на свою нестабильную игру на протяжении двух последних лет.