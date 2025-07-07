Дайч и Уайлдер входят в шорт-лист "Лестера"

Шон Дайч и Крис Уайлдер значатся среди кандидатов на вакантную должность главного тренера.

Напомним, в конце июня "Лестер" объявил о расставании со своим рулевым Руудом Ван Нистелроем по обоюдному согласию сторон.



Назначение Ван Нистелроя посреди сезона совершенно не оправдало себя, и Рууд не смог предотвратить вылет "Лестера" в Чемпионшип.



Теперь "Лестер" находится в поисках специалиста, готового решать задачу по возвращению в Премьер-Лигу при очень ограниченном бюджете из-за финансовых затруднений клуба.



По информации Sky Sports, в шорт-листе "Лестера" значатся Шон Дайч и Крис Уайлдер, которые в данный момент находятся без клуба, а также главный тренер "Шеффилд Уэнсдей" Данни Рель.



"Лестер" уже приступил к процессу собеседований, но в данный момент не имеет наиболее предпочтительного кандидата.