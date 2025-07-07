Дайч и Уайлдер входят в шорт-лист "Лестера"
Шон Дайч и Крис Уайлдер значатся среди кандидатов на вакантную должность главного тренера.
Напомним, в конце июня "Лестер" объявил о расставании со своим рулевым Руудом Ван Нистелроем по обоюдному согласию сторон.
Назначение Ван Нистелроя посреди сезона совершенно не оправдало себя, и Рууд не смог предотвратить вылет "Лестера" в Чемпионшип.
Теперь "Лестер" находится в поисках специалиста, готового решать задачу по возвращению в Премьер-Лигу при очень ограниченном бюджете из-за финансовых затруднений клуба.
По информации Sky Sports, в шорт-листе "Лестера" значатся Шон Дайч и Крис Уайлдер, которые в данный момент находятся без клуба, а также главный тренер "Шеффилд Уэнсдей" Данни Рель.
"Лестер" уже приступил к процессу собеседований, но в данный момент не имеет наиболее предпочтительного кандидата.
07.07.2025 17:00
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