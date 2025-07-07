"Аль-Наср" не будет покупать Мартинелли
Саудовский "Аль-Наср" не будет покупать вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли.
Ранее этим летом ходили слухи, что "Аль-Наср" готов сосредоточить свое внимание на Мартинелли, если потеряет надежду переманить Луиса Диаса из "Ливерпуля".
Также сообщалось, что "Аль-Наср" готов заплатить "Арсеналу" 73 миллиона фунтов за Мартинелли, который в минувшем сезоне Премьер-Лиги забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что эта информация не соответствует действительности. "Аль-Наср" не собирается покупать Мартинелли и не ведет соответствующих переговоров.
По словам Романо, "Аль-Наср" действительно планирует приобрести вингера, но у саудитов другие цели, нежели Мартинелли.
07.07.2025 16:00
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