"Аль-Наср" не будет покупать Мартинелли

Саудовский "Аль-Наср" не будет покупать вингера "Арсенала" Габриэля Мартинелли.

Ранее этим летом ходили слухи, что "Аль-Наср" готов сосредоточить свое внимание на Мартинелли, если потеряет надежду переманить Луиса Диаса из "Ливерпуля".



Также сообщалось, что "Аль-Наср" готов заплатить "Арсеналу" 73 миллиона фунтов за Мартинелли, который в минувшем сезоне Премьер-Лиги забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что эта информация не соответствует действительности. "Аль-Наср" не собирается покупать Мартинелли и не ведет соответствующих переговоров.



По словам Романо, "Аль-Наср" действительно планирует приобрести вингера, но у саудитов другие цели, нежели Мартинелли.