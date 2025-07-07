Каллум Уилсон покинул "Ньюкасл"
"Ньюкасл" подтвердил расставание с нападающим Каллумом Уилсоном, который покидает "Сент-Джеймс Парк" свободным агентом.
Уилсон забил 49 голов в своих 130 матчах за "Ньюкасл" после перехода из "Борнмута" за 20 миллионов фунтов в 2020 году.
Последние сезоны Уилсон был исключительно дублером Александера Исака, вдобавок 33-летний англичанин подолгу отсутствовал из-за проблем со здоровьем.
И хотя главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау был открыт к идее сохранить Уилсона для поддержания глубины состава, стороны так и не смогли договориться о новом контракте.
07.07.2025 15:00
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