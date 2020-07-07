МЮ разрешил Фернандешу и Далоту отложить возвращение к тренировкам
"Манчестер Юнайтед" разрешил своим звездам Бруну Фернандешу и Диогу Далоту отложить возвращение для предсезонной подготовки.
В минувшую субботу Фернандеш и Далот посетили похороны нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре, которые разбились на автомобиле в Испании.
Лишь в прошлом месяце Фернандеш, Далот и Жота вместе праздновали победу своей сборной Португалии в Лиге Наций.
Как сообщает Daily Mirror, Фернандеш и Далот были опустошены трагической гибелью своего товарища, поэтому оба получили от "Юнайтед" еще несколько дней, чтобы привести свои мысли в порядок.
Добавим, другие игроки "Юнайтед" сегодня впервые после летних каникул прибыли на базу в Каррингтоне, чтобы начать подготовку к сезону 2025/26.
07.07.2025 14:00
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