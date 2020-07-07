МЮ разрешил Фернандешу и Далоту отложить возвращение к тренировкам

"Манчестер Юнайтед" разрешил своим звездам Бруну Фернандешу и Диогу Далоту отложить возвращение для предсезонной подготовки.

В минувшую субботу Фернандеш и Далот посетили похороны нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре, которые разбились на автомобиле в Испании.



Лишь в прошлом месяце Фернандеш, Далот и Жота вместе праздновали победу своей сборной Португалии в Лиге Наций.



Как сообщает Daily Mirror, Фернандеш и Далот были опустошены трагической гибелью своего товарища, поэтому оба получили от "Юнайтед" еще несколько дней, чтобы привести свои мысли в порядок.



Добавим, другие игроки "Юнайтед" сегодня впервые после летних каникул прибыли на базу в Каррингтоне, чтобы начать подготовку к сезону 2025/26.