Кукурелья рад приходу новичков в "Челси"

Марк Кукурелья Защитник "Челси" Марк Кукурелья считает, что летние новички способны придать большой импульс его команде.

Этим летом "Челси" потратил уже около 170 миллионов фунтов, укрепив свой состав с помощью Жоао Педро, Джейми Гиттенса, Лиама Делапа, Дариу Эссугу и Мамаду Сарр. Также к "синим" переходит Эстевао Виллиан, чей трансфер был согласован ранее.

По мнению Кукурельи, "Челси" подписал качественных игроков, и теперь Марк хочет увидеть их в деле.

"Думаю, это хорошо для "Челси", потому что у нас появилось много новых игроков с большим мастерством".

"Они присоединились к клубу, где мы стараемся побеждать в каждом матче. Надеюсь, они добавят хорошую энергию, свое мастерство и закрепятся здесь".

"Думаю, пока слишком рано, но, надеюсь, они добавят новую энергию и большое мастерство", — цитирует Кукурелью BBC.




Метки Кукурелья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2025 13:00

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