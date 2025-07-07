Кукурелья рад приходу новичков в "Челси"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья считает, что летние новички способны придать большой импульс его команде.

Этим летом "Челси" потратил уже около 170 миллионов фунтов, укрепив свой состав с помощью Жоао Педро, Джейми Гиттенса, Лиама Делапа, Дариу Эссугу и Мамаду Сарр. Также к "синим" переходит Эстевао Виллиан, чей трансфер был согласован ранее.



По мнению Кукурельи, "Челси" подписал качественных игроков, и теперь Марк хочет увидеть их в деле.



"Думаю, это хорошо для "Челси", потому что у нас появилось много новых игроков с большим мастерством".



"Они присоединились к клубу, где мы стараемся побеждать в каждом матче. Надеюсь, они добавят хорошую энергию, свое мастерство и закрепятся здесь".



"Думаю, пока слишком рано, но, надеюсь, они добавят новую энергию и большое мастерство", — цитирует Кукурелью BBC.