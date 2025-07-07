Эланга не явился к началу предсезонной подготовки "Форест"

Вингер Энтони Эланга не явился к началу предсезонной подготовки "Ноттингем Форест", что усилило слухи насчет его перехода в "Ньюкасл".

На прошлой неделе "Ньюкасл" улучшил до 55 миллионов фунтов свое предложение о покупке Эланги, который в понедельник должен был выйти из отпуска и приступить к тренировкам.



Однако The Gazette утверждает, что 23-летний швед так и не прибыл на тренировочную базу "Форест" в назначенный день.



Это может быть связано как с близостью сделки с "Ньюкаслом", так и дополнительными днями отпуска из-за занятости Эланги в своей сборной в начале июня.



Предполагается, что сам Эланга заинтересован в переходе в "Ньюкасл", с которым он смог бы выступить в Лиге Чемпионов.