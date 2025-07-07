Луис Диас хочет перейти в "Барселону"

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас заинтересован в переходе в испанскую "Барселону".

На днях появилась информация, что "Барселона" вернулась к рассмотрению варианта с приглашением Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед", однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что целью номер один каталонского клуба среди фланговых нападающих остается Диас.



И хотя ранее этим летом "Ливерпуль" отклонил запрос "Барселоны" насчет Диаса, гранд Ла Лиги не опускает руки и планирует предпринять новую попытку заполучить 28-летнего игрока сборной Колумбии.



Романо подчеркивает, что сам Диас готов бросить "Ливерпуль" ради "Барселоны", однако у Луиса остается еще два года по контракту с чемпионами Премьер-Лиги.