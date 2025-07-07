Луис Диас хочет перейти в "Барселону"

Луис Диас Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас заинтересован в переходе в испанскую "Барселону".

На днях появилась информация, что "Барселона" вернулась к рассмотрению варианта с приглашением Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед", однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что целью номер один каталонского клуба среди фланговых нападающих остается Диас.

И хотя ранее этим летом "Ливерпуль" отклонил запрос "Барселоны" насчет Диаса, гранд Ла Лиги не опускает руки и планирует предпринять новую попытку заполучить 28-летнего игрока сборной Колумбии.

Романо подчеркивает, что сам Диас готов бросить "Ливерпуль" ради "Барселоны", однако у Луиса остается еще два года по контракту с чемпионами Премьер-Лиги.




Метки Барселона, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1040

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. turist 07.07.2025 12:36 # turist
    Вроде с баварией личку согласовал

    (ответить)

  2. liverpool888 07.07.2025 11:18 # liverpool888
    Стал объектом хейта из-за счастливых фото с друзьями стриммерами в момент скорби остальной команды по Жоте.
    Уильямс их кинул, теперь будут серьёзно настроены в переговорах. А Ливерпулю лучш продать игрока за хорошие деньги и не давать фанатам повода для агрессии.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: