Луис Диас хочет перейти в "Барселону"
Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас заинтересован в переходе в испанскую "Барселону".
На днях появилась информация, что "Барселона" вернулась к рассмотрению варианта с приглашением Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед", однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что целью номер один каталонского клуба среди фланговых нападающих остается Диас.
И хотя ранее этим летом "Ливерпуль" отклонил запрос "Барселоны" насчет Диаса, гранд Ла Лиги не опускает руки и планирует предпринять новую попытку заполучить 28-летнего игрока сборной Колумбии.
Романо подчеркивает, что сам Диас готов бросить "Ливерпуль" ради "Барселоны", однако у Луиса остается еще два года по контракту с чемпионами Премьер-Лиги.
07.07.2025 11:00
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Вроде с баварией личку согласовал
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Стал объектом хейта из-за счастливых фото с друзьями стриммерами в момент скорби остальной команды по Жоте.
Уильямс их кинул, теперь будут серьёзно настроены в переговорах. А Ливерпулю лучш продать игрока за хорошие деньги и не давать фанатам повода для агрессии.
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