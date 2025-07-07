"Манчестер Сити" интересуется Родриго

"Манчестер Сити" проявил интерес к вингеру испанского "Реала" Родриго.

Родриго считается целью номер один "Арсенала" среди фланговых нападающих, несмотря на серьезный интерес "канониров" к Нони Мадуэке из "Челси".



Но даже если Родриго покинет Мадрид этим летом, "Арсенал" рискует столкнулся с конкуренцией в борьбе за 24-летнего игрока сборной Бразилии.



По информации ESPN Brazil, заполучить Родриго также хотят "Сити" и ПСЖ, а дефицит игровых минут бразильца на клубном Чемпионате Мира как раз и связан с намерением "Реала" продать игрока после турнира.