"Манчестер Сити" интересуется Родриго
"Манчестер Сити" проявил интерес к вингеру испанского "Реала" Родриго.
Родриго считается целью номер один "Арсенала" среди фланговых нападающих, несмотря на серьезный интерес "канониров" к Нони Мадуэке из "Челси".
Но даже если Родриго покинет Мадрид этим летом, "Арсенал" рискует столкнулся с конкуренцией в борьбе за 24-летнего игрока сборной Бразилии.
По информации ESPN Brazil, заполучить Родриго также хотят "Сити" и ПСЖ, а дефицит игровых минут бразильца на клубном Чемпионате Мира как раз и связан с намерением "Реала" продать игрока после турнира.
07.07.2025 10:00
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