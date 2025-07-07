"Челси" нужно продать игроков более чем на 60 млн. фунтов

"Челси" нужно продать своих игроков более чем на 60 миллионов фунтов этим летом, чтобы заявить всех своих новичков на Лигу Чемпионов.

"Челси" очень активен на трансферном рынке этим летом, укрепив свой состав с помощью Жоао Педро, Джейми Гиттенса, Лиама Делапа, Дариу Эссугу и Мамаду Сарра. Также возвращаются в клуб после аренды Эстевао Виллиан, Андрей Сантос и Майк Пендерс.



В то же время правила УЕФА требуют, чтобы "Список A" — или первая команда — имел "положительный трансферный баланс" для участника еврокубков.



В данный момент у "Челси", как подсчитало издание The Times, имеется дефицит более чем на 60 млн. фунтов, и этот дефицит может быть покрыт только с помощью продажи игроков.



В прошлом у "Челси" возникали большие проблемы с избавлением от балласта вроде Бена Чилуэлла и Рахима Стерлинга, однако сейчас "синие" обсуждают переход вингера Нони Мадуэке в "Арсенал" за 50 млн. фунтов, и эта продажа могла бы закрыть большую часть проблем клуба со "Стэмфорд Бридж".



Добавим, только на этой неделе УЕФА оштрафовал "Челси" на 28 млн. фунтов за нарушение правил финансового фейр-плей, не купившись — в отличие от Премьер-Лиги — на продажу самим себе активов вроде отелей при стадионе или женской команды.