"Челси" проявил интерес к Нванери

Итан Нванери "Челси" обозначил свой интерес к вингеру "Арсенала" Итану Нванери.

Накануне в английской прессе появилась информация, что Нванери не готов заключить новый контракт с "Арсеналом" без гарантий насчет игрового времени.

А поскольку действующий контракт Нванери истекает через 12 месяцев, вероятность продажи Итана этим летом выглядит довольно высокой.

По информации The Telegraph, "Челси" уже проявил свой интерес к 18-летнему англичанину, который также находится на радаре у клубов из Германии.

"Арсенал" хочет сохранить Нванери, и в последние недели в переговорах о продлении сотрудничества наметился некоторый прогресс, но компромисс по-прежнему не близок.

Добавим, в минувшем сезоне Нванери стремительно ворвался в первую команду "Арсенала", забив девять голов в 37 матчах.




Метки Арсенал, контракты, Нванери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2025 08:00

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  1. standard 07.07.2025 08:33 # standard
    челси возмёт его за копейки, так как контракт истекает через год. заключит с ним контракт на 10 лет с маленькой зарплатой и отдаст в аренду в условную борусию дортмунд. там он прокачает скилл и его продадут обратно в арсенал за оверпрайс. бизнескарси хуле

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  2. shearer1 07.07.2025 08:18 # shearer1
    В Ньюкасл

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