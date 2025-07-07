"Челси" проявил интерес к Нванери
"Челси" обозначил свой интерес к вингеру "Арсенала" Итану Нванери.
Накануне в английской прессе появилась информация, что Нванери не готов заключить новый контракт с "Арсеналом" без гарантий насчет игрового времени.
А поскольку действующий контракт Нванери истекает через 12 месяцев, вероятность продажи Итана этим летом выглядит довольно высокой.
По информации The Telegraph, "Челси" уже проявил свой интерес к 18-летнему англичанину, который также находится на радаре у клубов из Германии.
"Арсенал" хочет сохранить Нванери, и в последние недели в переговорах о продлении сотрудничества наметился некоторый прогресс, но компромисс по-прежнему не близок.
Добавим, в минувшем сезоне Нванери стремительно ворвался в первую команду "Арсенала", забив девять голов в 37 матчах.
07.07.2025 08:00
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челси возмёт его за копейки, так как контракт истекает через год. заключит с ним контракт на 10 лет с маленькой зарплатой и отдаст в аренду в условную борусию дортмунд. там он прокачает скилл и его продадут обратно в арсенал за оверпрайс. бизнескарси хуле
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В Ньюкасл
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