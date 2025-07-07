Соса близок к переходу в "Пэлас"

Левый защитник "Аякса" Борна Соса близок к переходу в "Кристал Пэлас".

Соса уже получил разрешение своего клуба отправиться в Англию и в понедельник должен пройти медобследование в "Пэлас".



The Athletic ожидает, что "Пэлас" заплатит около 2 миллионов фунтов за 27-летнего хорвата, который минувший сезон провел в аренде в "Торино", приняв участие в 20 матчах.



Соса будет призван добавить конкуренции Тайрику Митчеллу, который является основным левым защитником "Пэлас" с 2021 года и которого в минувшем сезоне страховал арендованный у "Челси" Бен Чилуэлл.



Помимо "Аякса" и "Торино", Соса также поиграл за "Штутгарт" и загребское "Динамо", а на Чемпионате Мира 2022 года Борна достиг со сборной Хорватии полуфинальной стадии.