Соса близок к переходу в "Пэлас"
Левый защитник "Аякса" Борна Соса близок к переходу в "Кристал Пэлас".
Соса уже получил разрешение своего клуба отправиться в Англию и в понедельник должен пройти медобследование в "Пэлас".
The Athletic ожидает, что "Пэлас" заплатит около 2 миллионов фунтов за 27-летнего хорвата, который минувший сезон провел в аренде в "Торино", приняв участие в 20 матчах.
Соса будет призван добавить конкуренции Тайрику Митчеллу, который является основным левым защитником "Пэлас" с 2021 года и которого в минувшем сезоне страховал арендованный у "Челси" Бен Чилуэлл.
Помимо "Аякса" и "Торино", Соса также поиграл за "Штутгарт" и загребское "Динамо", а на Чемпионате Мира 2022 года Борна достиг со сборной Хорватии полуфинальной стадии.
07.07.2025 07:00
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