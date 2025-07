Светская хроника за понедельник

"Челси" больше не отпустит Кэрни Чуквуэмеку в аренду. Нико Гонсалес хочет уйти из "Манчестер Сити". ФИФА предлагает посмотреть на игру "Челси" дешевле стакана пива. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Нападающий Виктор Дьекереш готов отказаться от зарплаты на 2 миллиона фунтов, чтобы поспособствовать своему переходу в "Арсенал" стоимостью 70 млн. фунтов. (Record)



"Челси" больше не отпустит Кэрни Чуквуэмеку в аренду, но готов продать полузащитника, одним из претендентов на которого является "Валенсия". (Fabrizio Romano)



Отступные по контракту Чуквуэмеки с "Челси" составляют 40 млн. фунтов, что делает постоянный трансфер Кэрни в дортмундскую "Боруссию" маловероятным. (talkSPORT)



"Ювентус" готов отдать своего полузащитника Дугласа Луиса в обмен на вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. (Corriere dello Sport)



Бывший нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин интересен "Юнайтед". (talkSPORT)



"Манчестер Сити" готов отпустить вингера Джека Грилиша за 40 млн. фунтов. (Manchester Evening News)



Полузащитник Нико Гонсалес, присоединившийся к "Сити" в январе, уже ищет новый клуб. (Bild)



"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Иву Биссума. (La Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Брайтона" Мэтт О'Райли интересен "Роме". (La Gazzetta dello Sport)



"Сандерленд" обсуждает покупку вингера "Брюгге" Чемсдина Талби. (Sky Sports)



Другое



Семья Диогу Жоты будет получать от "Ливерпуля" зарплату погибшего игрока в течение двух лет. (Record)



31-летний Мартин Марк, известный своей инновационной работой в "Мидтьюлланде", был назначен тренером по стандартам в "Ньюкасле". (The Athletic)



Агент Джонатан Барнетт, представлявший интересы Гарета Бэйла, Эшли Коула и Джека Грилиша, был обвинен в изнасилованиях. (Sky Sports)



ФИФА продает билеты на полуфинал клубного Чемпионата Мира между "Челси" и "Флуминенсе" по 13.40 долларов, и это дешевле стакана пива на стадионе. (Daily Mirror)



Защитник "Сити" Джон Стоунс заработал 13.6 млн. фунтов за пределами футбольного поля за год. (The Sun)



Уэйн Руни станет соведущим Match of the Day, заключив с BBC двухлетний контракт стоимостью 800,000 фунтов. (The Sun)



Бывший футболист, поигравший в Премьер-Лиге и сборной Англии, был арестован по прилету на родину из Европы на глазах у других пассажиров. (The Sun)