"Барселона" возобновила переговоры с Рэшфордом

Испанская "Барселона" возобновила переговоры с нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом.

На текущей неделе Нико Уильямс отверг интерес "Барселоны", заключив с "Атлетиком" новый контракт сразу на 10 лет.



В то же время переход нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в "Барселону" выглядит очень маловероятным, как сообщает Sky Sport Germany.



В сложившейся ситуации на "Ноу Камп" было принято решение вернуться к варианту с Рэшфордом, о приглашении которого "Барселона" задумывалась еще в январе. Стороны уже сели за стол переговоров.



Рэшфорд не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима и уже лишился своего 10-го игрового времени, поэтому Маркус всецело сосредоточен на поисках нового пристанища.