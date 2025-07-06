Ола Айна заключил новый контракт с "Форест"

Защитник Ола Айна заключил с "Ноттингем Форест" новый трехлетний контракт.

Еще в ноябре появилась информация, что Айна близок к новому контракту с "Форест", но переговоры затянулись, и сделка была заключена только после того, как Ола вернулся из летнего отпуска для предсезонной подготовки.



И хотя это пока не подтверждено официально, The Athletic утверждает, что теперь будущее 28-летнего игрока сборной Нигерии связано с "лесниками" до 2030 года.



Предыдущий контракт Айны, который выступает за "Форест" после своего перехода свободным агентом из "Торино" в июле 2023, истекал уже следующим летом.



В минувшем сезоне Айна провел 37 матчей за "Форест" во всех соревнованиях и помог "лесникам" занять седьмое место в Премьер-Лиге и достичь полуфинала Кубка Англии.