"Боруссия" хочет сохранить Чуквуэмеку

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель подтвердил, что его клуб хочет сохранить полузащитника "Челси" Кэрни Чуквуэмеку.

Чуквуэмека провел в Дортмунде вторую половину минувшего сезона на правах аренды, которая затем была продлена до окончания выступления "Боруссии" на клубном Чемпионате Мира.



После поражения от "Реала" в четвертьфинале Кель подтвердил, что теперь Чуквуэмека возвращается в "Челси", однако "Боруссия" надеется выкупить или повторно арендовать 21-летнего англичанина.



"Аренда Кэрни завершается сегодня. Это то, о чем мы договорились с "Челси". А теперь посмотрим. Мы определенно обсудим его ситуацию в ближайшие дни. Думаю, переход к нам был хорошим шагом для Кэрни".



"Давайте теперь посмотрим, как мы со всем управимся. Это будет нелегко, но мы постараемся сохранить его, потому что он очень хороший игрок. Это тема на будущее, и прямо сейчас я не знаю, что случится", — цитирует Келя talkSPORT.