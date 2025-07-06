Джейми Варди не будет в "Дженоа"

Бывший нападающий "Лестера" Джейми Варди не перейдет в итальянский "Дженоа".

Напомним, Варди покинул "Лестер" в конце минувшего сезона, по итогам которого "лисы" вылетели из Премьер-Лиги.



Несмотря на 38-летний возраст, Варди не помышляет о завершении карьеры, и в последние недели "Дженоа" назывался возможным направлением для английского ветерана.



Однако La Repubblica утверждает, что легенда "Арсенала" Патрик Виейра, который является главным тренером "Дженоа", наложил вето на приглашение Варди свободным агентом.



Прежде Варди также сватали в "Ноттингем Форест" и "Комо", но теперь новым фаворитом в борьбе за Джейми становится шотландский "Рейнджерс".