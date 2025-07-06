Кукурелья предвкушает встречу с Тиаго Силвой

Защитник "Челси" Марк Кукурелья признался, что предвкушает встречу с бывшим партнером по команде Тиаго Силвой в полуфинале клубного Чемпионата Мира.

Одолев "Палмейрас" со счетом 1:2, "Челси" вышел в полуфинал клубного Чемпионата Мира, где сыграет против "Флуминенсе", нынешней команды 40-летнего Силвы.



Силва покинул "Челси" прошлым летом, но до сих пор общается с некоторыми игроками "синих", включая Кукурелью.



"Мы видели некоторые из их матчей. У них очень хорошие игроки, они очень напористые, и они обладают Тиаго Силвой".



"Он является легендой футбола, игроком топ-уровня. Он играл только за большие клубы и перед четвертьфиналом он прислал мне сообщение: "Давайте. Надеюсь увидимся через пару дней". Я ответил ему: "Давай!"



"Это возможность сыграть против него, и я надеюсь, мы сделаем хорошие вещи, выиграем матч и выйдем в финал, как мы и хотим", — цитирует Кукурелью The Independent.