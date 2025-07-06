"Челси" ожидает выручить свыше 50 млн. фунтов за Мадуэке

"Челси" ожидает выручить свыше 50 миллионов фунтов за вингера Нони Мадуэке, который вызывает интерес у "Арсенала".

Накануне стало известно, что "Арсенал" согласовал Мадуэке условия личного контракта, и на предстоящей неделе "канониры" должны начать переговоры с "Челси" о компенсации за Нони.



В январе 2023 "Челси" потратил 30 млн. фунтов на приглашение Мадуэке из ПСВ. С тех пор Нони набрался опыта выступлений в Премьер-Лиге и дебютировал за сборную Англии, поэтому "синие" рассчитывают на хорошую прибыль.



По информации The Telegraph, "Челси" намерен заставить "Арсенал" заплатить свыше 50 млн. фунтов за 23-летнего вингера, который забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 67 матчах Премьер-Лиги.



В "Челси" прекрасно осведомлены, что Родриго из "Реала" и Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас", которыми также интересуется "Арсенал", стоят еще дороже.