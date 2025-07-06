"Челси" ожидает выручить свыше 50 млн. фунтов за Мадуэке

Нони Мадуэке "Челси" ожидает выручить свыше 50 миллионов фунтов за вингера Нони Мадуэке, который вызывает интерес у "Арсенала".

Накануне стало известно, что "Арсенал" согласовал Мадуэке условия личного контракта, и на предстоящей неделе "канониры" должны начать переговоры с "Челси" о компенсации за Нони.

В январе 2023 "Челси" потратил 30 млн. фунтов на приглашение Мадуэке из ПСВ. С тех пор Нони набрался опыта выступлений в Премьер-Лиге и дебютировал за сборную Англии, поэтому "синие" рассчитывают на хорошую прибыль.

По информации The Telegraph, "Челси" намерен заставить "Арсенал" заплатить свыше 50 млн. фунтов за 23-летнего вингера, который забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 67 матчах Премьер-Лиги.

В "Челси" прекрасно осведомлены, что Родриго из "Реала" и Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас", которыми также интересуется "Арсенал", стоят еще дороже.




Метки Арсенал, Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 696

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  1. aliluya-nn 06.07.2025 20:00 # aliluya-nn
    Что они там курят под мостом?

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  2. yamateh 06.07.2025 19:45 # yamateh
    Кмон Макукеке, кмон красиво

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  3. redwhitegun 06.07.2025 19:40 # redwhitegun
    Во время предварительных переговоров по Нони Мадуэке клуб с запада Лондона выдвинул идею включить в возможную сделку вундеркинда Макса Доумана.

    Это предложение было немедленно отклонено, так как в “Арсенале” считают его своей главной драгоценностью.


    ИДИТЕ НАХУЙ!

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  4. redwhitegun 06.07.2025 19:39 # redwhitegun
    Сука) идите нахуй со своими мадуеке)

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  5. os 06.07.2025 19:18 # os
    20 лямов - красная цена, и то с учётом бонусов. Не могу сказать, что игрок слабый, но этот потенциальный трансфер максимально странный

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  6. thegodfather 06.07.2025 19:07 # thegodfather
    Ахаахаха михайло устроил парад моды макукеке, явно выражая свое недовольство трансфером))) )))

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