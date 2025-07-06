"Челси" ожидает выручить свыше 50 млн. фунтов за Мадуэке
"Челси" ожидает выручить свыше 50 миллионов фунтов за вингера Нони Мадуэке, который вызывает интерес у "Арсенала".
Накануне стало известно, что "Арсенал" согласовал Мадуэке условия личного контракта, и на предстоящей неделе "канониры" должны начать переговоры с "Челси" о компенсации за Нони.
В январе 2023 "Челси" потратил 30 млн. фунтов на приглашение Мадуэке из ПСВ. С тех пор Нони набрался опыта выступлений в Премьер-Лиге и дебютировал за сборную Англии, поэтому "синие" рассчитывают на хорошую прибыль.
По информации The Telegraph, "Челси" намерен заставить "Арсенал" заплатить свыше 50 млн. фунтов за 23-летнего вингера, который забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 67 матчах Премьер-Лиги.
В "Челси" прекрасно осведомлены, что Родриго из "Реала" и Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас", которыми также интересуется "Арсенал", стоят еще дороже.
06.07.2025 19:00
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Что они там курят под мостом?
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Кмон Макукеке, кмон красиво
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Во время предварительных переговоров по Нони Мадуэке клуб с запада Лондона выдвинул идею включить в возможную сделку вундеркинда Макса Доумана.
Это предложение было немедленно отклонено, так как в “Арсенале” считают его своей главной драгоценностью.
ИДИТЕ НАХУЙ!
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Сука) идите нахуй со своими мадуеке)
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20 лямов - красная цена, и то с учётом бонусов. Не могу сказать, что игрок слабый, но этот потенциальный трансфер максимально странный
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Ахаахаха михайло устроил парад моды макукеке, явно выражая свое недовольство трансфером))) )))
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