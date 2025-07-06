"Спортинг" разрешил Дьекерешу отложить возвращение к тренировкам

Лиссабонский "Спортинг" разрешил нападающему Виктору Дьекерешу отложить свое возвращение к тренировкам, чтобы уладить вопрос с переходом в "Арсенал".

Ранее днем появилась информация, что "Арсенал" близок о покупке Дьекереша за 70 миллионов фунтов, уже согласовав с Виктором условия личного контракта.



Sky Sports подтверждает, что переговоры находятся в продвинутой стадии, и все стороны демонстрируют желание поскорее достичь компромисса.



Изначально планировалось, что Дьекереш приступит к предсезонной тренировке в ближайший понедельник, однако "Спортинг" разрешил Виктору отложить свое возвращение до пятницы. Ожидается, что к тому времени вопрос с будущим 27-летнего шведа будет окончательно решен.