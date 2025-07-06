"Ливерпуль" приступает к предсезонной подготовке во вторник

"Ливерпуль" подтвердил новую дату начала предсезонной подготовки.

Первые игроки "Ливерпуля" должны были прибыть на базу в Керби еще в пятницу, тогда как основной контингент ожидался в ближайший понедельник.



Однако планы "Ливерпуля" были нарушены трагической гибелью нападающего Диогу Жоты, который вместе со своим братом Андре разбился на автомобиле в Испании.



Накануне в Португалии состоялись похороны братьев, куда приехали многие игроки "Ливерпуля", а также руководители и главный тренер Арне Слот.



Теперь, сообщает Daily Mirror, "Ливерпуль" приступит к тренировкам во вторник. Первый предсезонный матч — против "Престона" — у "красных" запланирован на 13 июля, но окончательное решение о его проведении пока не принято.