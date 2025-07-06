"Арсенал" близок к покупке Дьекереша

"Арсенал" близок к приобретению нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

До недавних пор спортивный директор "Арсенала" Андре Берта параллельно изучал несколько вариантов по укреплению позиции нападающего, включая Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".



Однако в последние дни стало очевидно, что "Арсенал" сосредоточился на варианте с Дьекерешем, и The Athletic утверждает, что переговоры со "Спортингом" находятся в продвинутой стадии.



При этом с самим Дьекерешем "Арсенал" уже согласовал условия личного контракта на пять лет. 27-летний игрок сборной Швеции рассматривает "канониров" своим приоритетным направлением.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется на скорейшее заключение сделки, потому что уже на предстоящей неделе "канониры" приступают к предсезонной подготовке.



Дьекереш забил 97 голов в 102 матчах за "Спортинг" после своего перехода из "Ковентри" в 2023 году. Прежде Виктор уже поиграл в Англии за "Брайтон", но себя совершенно не проявил, отличившись один раз в восьми поединках.



BBC добавляет, что Дьекереш обойдется "Арсеналу" примерно в 70 миллионов фунтов.