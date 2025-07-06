"Арсенал" приобрел Мартина Субименди
"Арсенал" объявил о приобретении полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.
По информации Sky Sports, Субименди обошелся "Арсеналу" в 51 миллион фунтов, хотя BBC говорит о близкой к 60 млн. фунтов сумме. Контракт Мартина с "канонирами" рассчитан до 2030 года.
Субименди становится вторым приобретением "Арсенала" этим летом после голкипера Кепы Аррисабалаги, прибывшего из "Челси" за 5 млн. фунтов.
"Арсенал" достиг предварительной договоренности с Субименди еще в марте, и с тех пор ни одна из сторон не передумала, несмотря на изменившиеся обстоятельства вроде возникшего к Мартину интереса "Реала" после назначения Хаби Алонсо.
26-летний игрок сборной Испании мог приехать в Премьер-Лигу еще год назад, но тогда отказал "Ливерпулю".
Всю свою карьеру до сих пор Субименди провел в "Реал Сосьедад", где сыграл 236 матчей и забил 10 голов.
За сборную своей страны Субименди провел 19 матчей, одержав победу над англичанами в финале Евро-2024, когда Мартину пришлось заменить Родри в перерыве.
"Это огромный момент в моей карьере. Я искал этот переход и хотел его совершить. Когда твоя нога оказываешься здесь, ты осознаешь, насколько большой этот клуб и эта команда".
"Арсенал" меня привлек тем, что их стиль игры мне хорошо подходит. Они показывали свой потенциал в последнее время, но лучшее еще впереди", — сообщил Субименди.
06.07.2025 15:00
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Последние комментарии:
Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал зону кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.
https://fapl.ru/posts/110096/?c=1#c7969032
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Топарик подрулил
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Ждем теперь ЦН
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сыграл 236 матчей и забил 10 голов....дакуя
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10.12.2024 20:20 #
hachidlo
Будь я натуралом, то не болел бы за членси
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Источник: http://fapl.ru/posts/111718/?c=1
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Не говорите)) Челси подписывает на перспективу, а Арсенал лишь доедает - в большинстве своем. Тут, решили выложиться впервые за долгие годы)
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Мадуеке када обьявят?
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