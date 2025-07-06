"Арсенал" приобрел Мартина Субименди

"Арсенал" объявил о приобретении полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

По информации Sky Sports, Субименди обошелся "Арсеналу" в 51 миллион фунтов, хотя BBC говорит о близкой к 60 млн. фунтов сумме. Контракт Мартина с "канонирами" рассчитан до 2030 года.



Субименди становится вторым приобретением "Арсенала" этим летом после голкипера Кепы Аррисабалаги, прибывшего из "Челси" за 5 млн. фунтов.



"Арсенал" достиг предварительной договоренности с Субименди еще в марте, и с тех пор ни одна из сторон не передумала, несмотря на изменившиеся обстоятельства вроде возникшего к Мартину интереса "Реала" после назначения Хаби Алонсо.



26-летний игрок сборной Испании мог приехать в Премьер-Лигу еще год назад, но тогда отказал "Ливерпулю".



Всю свою карьеру до сих пор Субименди провел в "Реал Сосьедад", где сыграл 236 матчей и забил 10 голов.



За сборную своей страны Субименди провел 19 матчей, одержав победу над англичанами в финале Евро-2024, когда Мартину пришлось заменить Родри в перерыве.



"Это огромный момент в моей карьере. Я искал этот переход и хотел его совершить. Когда твоя нога оказываешься здесь, ты осознаешь, насколько большой этот клуб и эта команда".



"Арсенал" меня привлек тем, что их стиль игры мне хорошо подходит. Они показывали свой потенциал в последнее время, но лучшее еще впереди", — сообщил Субименди.



