"Арсенал" приобрел Мартина Субименди

Мартин Субименди "Арсенал" объявил о приобретении полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

По информации Sky Sports, Субименди обошелся "Арсеналу" в 51 миллион фунтов, хотя BBC говорит о близкой к 60 млн. фунтов сумме. Контракт Мартина с "канонирами" рассчитан до 2030 года.

Субименди становится вторым приобретением "Арсенала" этим летом после голкипера Кепы Аррисабалаги, прибывшего из "Челси" за 5 млн. фунтов.

"Арсенал" достиг предварительной договоренности с Субименди еще в марте, и с тех пор ни одна из сторон не передумала, несмотря на изменившиеся обстоятельства вроде возникшего к Мартину интереса "Реала" после назначения Хаби Алонсо.

26-летний игрок сборной Испании мог приехать в Премьер-Лигу еще год назад, но тогда отказал "Ливерпулю".

Всю свою карьеру до сих пор Субименди провел в "Реал Сосьедад", где сыграл 236 матчей и забил 10 голов.

За сборную своей страны Субименди провел 19 матчей, одержав победу над англичанами в финале Евро-2024, когда Мартину пришлось заменить Родри в перерыве.

"Это огромный момент в моей карьере. Я искал этот переход и хотел его совершить. Когда твоя нога оказываешься здесь, ты осознаешь, насколько большой этот клуб и эта команда".

"Арсенал" меня привлек тем, что их стиль игры мне хорошо подходит. Они показывали свой потенциал в последнее время, но лучшее еще впереди", — сообщил Субименди.

Мартин Субименди




Метки Арсенал, Реал Сосьедад, Субименди, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 06.07.2025 15:25 # superglor
    Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал зону кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.

    https://fapl.ru/posts/110096/?c=1#c7969032

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  2. kukuruzko 06.07.2025 15:24 # kukuruzko
    Топарик подрулил

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  3. aliluya-nn 06.07.2025 15:24 # aliluya-nn
    Ждем теперь ЦН

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  4. chelsiukpro 06.07.2025 15:05 # chelsiukpro
    сыграл 236 матчей и забил 10 голов....дакуя

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  5. nareiko-rip 06.07.2025 15:03 # nareiko-rip
    10.12.2024 20:20 #
    hachidlo

    Будь я натуралом, то не болел бы за членси
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    Источник: http://fapl.ru/posts/111718/?c=1

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  6. xattoryxattso 06.07.2025 15:02 # xattoryxattso
    Не говорите)) Челси подписывает на перспективу, а Арсенал лишь доедает - в большинстве своем. Тут, решили выложиться впервые за долгие годы)

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  7. thegodfather 06.07.2025 15:02 # thegodfather
    Мадуеке када обьявят?

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