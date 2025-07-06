"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" далеки от компромисса по Кудусу
Между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" существует большой разрыв в оценке стоимости атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.
Напомним, "Вест Хэм" отказался продать Кудуса в "Тоттенхэм" за 50 миллионов фунтов. Соответствующее предложение "шпор" было отклонено немедленно.
И хотя два лондонских клуба остаются за столом переговоров, в данный момент компромисс насчет стоимости 24-летнего игрока сборной Ганы не близок.
Тем не менее, "Тоттенхэм" не собирается отступать и вскоре должен сделать улучшенное предложение по Кудусу, чей контракт рассчитан до 2028 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Sky Sports подчеркивает, что Кудус интересен и некоторым другим клубам, включая "Челси", который уже изучает условия, на которых может быть доступен Мохаммед.
06.07.2025 14:00
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Можно крыску Соломона отдать в целом, все равно толку нету от этого жида
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