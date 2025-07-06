"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" далеки от компромисса по Кудусу

Мохаммед Кудус Между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" существует большой разрыв в оценке стоимости атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

Напомним, "Вест Хэм" отказался продать Кудуса в "Тоттенхэм" за 50 миллионов фунтов. Соответствующее предложение "шпор" было отклонено немедленно.

И хотя два лондонских клуба остаются за столом переговоров, в данный момент компромисс насчет стоимости 24-летнего игрока сборной Ганы не близок.

Тем не менее, "Тоттенхэм" не собирается отступать и вскоре должен сделать улучшенное предложение по Кудусу, чей контракт рассчитан до 2028 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Sky Sports подчеркивает, что Кудус интересен и некоторым другим клубам, включая "Челси", который уже изучает условия, на которых может быть доступен Мохаммед.




Метки Вест Хэм, Кудус, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 247

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vagifspurs 06.07.2025 14:25 # vagifspurs
    Можно крыску Соломона отдать в целом, все равно толку нету от этого жида

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: