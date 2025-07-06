"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" далеки от компромисса по Кудусу

Между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" существует большой разрыв в оценке стоимости атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

Напомним, "Вест Хэм" отказался продать Кудуса в "Тоттенхэм" за 50 миллионов фунтов. Соответствующее предложение "шпор" было отклонено немедленно.



И хотя два лондонских клуба остаются за столом переговоров, в данный момент компромисс насчет стоимости 24-летнего игрока сборной Ганы не близок.



Тем не менее, "Тоттенхэм" не собирается отступать и вскоре должен сделать улучшенное предложение по Кудусу, чей контракт рассчитан до 2028 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Sky Sports подчеркивает, что Кудус интересен и некоторым другим клубам, включая "Челси", который уже изучает условия, на которых может быть доступен Мохаммед.