Сон откажет "Лос-Анджелесу"

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин собирается отвергнуть интерес "Лос-Анджелеса" из МЛС.

Сон уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту с "Тоттенхэмом", а переговоры о новой сделке пока даже не начинались.



Сона, зарабатывающего 200,000 фунтов в неделю, уже некоторое время связывают с уходом из "Тоттенхэма", и 32-летний южнокореец открыт к расставанию со "шпорами".



Однако Сон хочет, чтобы это была правильная возможность для него, и "Лос-Анджелес" таковой не рассматривается, сообщает Daily Mirror.



У Сона хватает других вариантов. Например, серьезный интерес к нападающему существует из Саудовской Аравии.