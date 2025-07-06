Сон откажет "Лос-Анджелесу"
Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин собирается отвергнуть интерес "Лос-Анджелеса" из МЛС.
Сон уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту с "Тоттенхэмом", а переговоры о новой сделке пока даже не начинались.
Сона, зарабатывающего 200,000 фунтов в неделю, уже некоторое время связывают с уходом из "Тоттенхэма", и 32-летний южнокореец открыт к расставанию со "шпорами".
Однако Сон хочет, чтобы это была правильная возможность для него, и "Лос-Анджелес" таковой не рассматривается, сообщает Daily Mirror.
У Сона хватает других вариантов. Например, серьезный интерес к нападающему существует из Саудовской Аравии.
06.07.2025 13:00
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