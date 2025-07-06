Нванери поставил ультиматум перед "Арсеналом"
Вингер "Арсенала" Итан Нванери не собирается подписывать новый контракт, если не получит гарантий насчет игрового времени.
В минувшем сезоне Премьер-Лиги Нванери принял участие в 26 матчах, забив четыре гола. Однако только на 11 из них Итан выходил с первых минут.
Нванери вынужден конкурировать с такими звездами, как Букайо Сака и Леандро Троссард, что негативно сказывается на количестве игровых минут Итана.
В данный момент у Нванери остается только один год по контракту, и talkSPORT может подтвердить, что сразу несколько клубов в Премьер-Лиге и за ее пределами, включая "Челси", наблюдают за ситуацией Итана.
18-летний англичанин готов продлить свое пребывание в "Арсенале", только если ему будет обещана регулярная игровая практика, и это ставит "канониров" перед дилеммой.
06.07.2025 12:00
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Малыш явно загоняет. Пускай скажет спасибо, если ему в следующем сезоне столько же игрового времени обломится, как в этом.
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Найдут другого нигера, по примеру чупси
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малой мозги еще тут ебать будет
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Типикал нигга
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18-летний щегол диктует свои условия и ставит ультиматумы. арсенал уже ни кто в хуй не ставит
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