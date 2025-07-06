Нванери поставил ультиматум перед "Арсеналом"

Итан Нванери Вингер "Арсенала" Итан Нванери не собирается подписывать новый контракт, если не получит гарантий насчет игрового времени.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Нванери принял участие в 26 матчах, забив четыре гола. Однако только на 11 из них Итан выходил с первых минут.

Нванери вынужден конкурировать с такими звездами, как Букайо Сака и Леандро Троссард, что негативно сказывается на количестве игровых минут Итана.

В данный момент у Нванери остается только один год по контракту, и talkSPORT может подтвердить, что сразу несколько клубов в Премьер-Лиге и за ее пределами, включая "Челси", наблюдают за ситуацией Итана.

18-летний англичанин готов продлить свое пребывание в "Арсенале", только если ему будет обещана регулярная игровая практика, и это ставит "канониров" перед дилеммой.




Метки Арсенал, контракты, Нванери

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 06.07.2025 13:29 # gary47
    Малыш явно загоняет. Пускай скажет спасибо, если ему в следующем сезоне столько же игрового времени обломится, как в этом.

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  2. closer 06.07.2025 12:28 # closer
    Найдут другого нигера, по примеру чупси

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  3. charmk 06.07.2025 12:25 # charmk
    малой мозги еще тут ебать будет

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  4. theo-zm 06.07.2025 12:24 # theo-zm
    Типикал нигга

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  5. standard 06.07.2025 12:06 # standard
    18-летний щегол диктует свои условия и ставит ультиматумы. арсенал уже ни кто в хуй не ставит

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