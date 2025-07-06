Нванери поставил ультиматум перед "Арсеналом"

Вингер "Арсенала" Итан Нванери не собирается подписывать новый контракт, если не получит гарантий насчет игрового времени.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Нванери принял участие в 26 матчах, забив четыре гола. Однако только на 11 из них Итан выходил с первых минут.



Нванери вынужден конкурировать с такими звездами, как Букайо Сака и Леандро Троссард, что негативно сказывается на количестве игровых минут Итана.



В данный момент у Нванери остается только один год по контракту, и talkSPORT может подтвердить, что сразу несколько клубов в Премьер-Лиге и за ее пределами, включая "Челси", наблюдают за ситуацией Итана.



18-летний англичанин готов продлить свое пребывание в "Арсенале", только если ему будет обещана регулярная игровая практика, и это ставит "канониров" перед дилеммой.