Аморим хочет пригласит Калверт-Левина в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет заполучить в свою команду бывшего нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина.

В начале этой недели Калверт-Левин стал свободным агентом, потому что его контракт с "Эвертоном", где он выступал с 2016 года, истек.



По информации The Sun, "Юнайтед" уже установил контакт с лагерем Доминика и выразил желание подписать 28-летнего англичанина.



В последние сезоны Калверт-Левину очень мешали травмы, однако в период с 2019 по 2021 на него существовал высокий спрос, потому что Доминик на протяжении двух кампаний подряд забивал двузначное количество голов.