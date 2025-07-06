Аморим хочет пригласит Калверт-Левина в МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет заполучить в свою команду бывшего нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина.
В начале этой недели Калверт-Левин стал свободным агентом, потому что его контракт с "Эвертоном", где он выступал с 2016 года, истек.
По информации The Sun, "Юнайтед" уже установил контакт с лагерем Доминика и выразил желание подписать 28-летнего англичанина.
В последние сезоны Калверт-Левину очень мешали травмы, однако в период с 2019 по 2021 на него существовал высокий спрос, потому что Доминик на протяжении двух кампаний подряд забивал двузначное количество голов.
06.07.2025 11:00
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