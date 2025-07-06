Дини считает, что Педро может стать целью для "Реала" и "Барселоны" через пару лет
Экс-нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает, что новичок "Челси" Жоао Педро может стать трансферной целью для "Реала" и "Барселоны" через пару лет.
На текущей неделе "Челси" подтвердил приобретение 23-летнего Педро у "Брайтона" за 60 миллионов фунтов, и это пока что самая крупная покупка "синих" этим летом.
В "Челси" Педро придется конкурировать с Николасом Джексоном и Лиамом Делапом, однако Дини видит у Жоао потенциал стать основным нападающим "синих" и сборной Бразилии, заодно заинтересовав грандов Ла Лиги.
"Если "Челси" начнет сражаться за победу в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге, он будет важной частью этого механизма".
"Еси вы посмотрите на сборную Бразилии, то она не так сильна, как мы наблюдали в предыдущие годы. Думаю, он посмотрит на это и подумает, что может стать основным нападающим и там".
"Думаю, его восьмилетний контракт с "Челси" больше обусловлен правилами ФФП, но если он хорошо отыграет два года здесь, "Реал" и "Барселона" постучатся в его дверь, а модель "Челси" заточена на покупку молодых игроков с потенциалом перепродажи за гораздо большие деньги", — сообщил Дини talkSPORT.
06.07.2025 10:00
Просмотров: 409
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну либо в арсенал или мю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий