Дини считает, что Педро может стать целью для "Реала" и "Барселоны" через пару лет

Экс-нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает, что новичок "Челси" Жоао Педро может стать трансферной целью для "Реала" и "Барселоны" через пару лет.

На текущей неделе "Челси" подтвердил приобретение 23-летнего Педро у "Брайтона" за 60 миллионов фунтов, и это пока что самая крупная покупка "синих" этим летом.



В "Челси" Педро придется конкурировать с Николасом Джексоном и Лиамом Делапом, однако Дини видит у Жоао потенциал стать основным нападающим "синих" и сборной Бразилии, заодно заинтересовав грандов Ла Лиги.



"Если "Челси" начнет сражаться за победу в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге, он будет важной частью этого механизма".



"Еси вы посмотрите на сборную Бразилии, то она не так сильна, как мы наблюдали в предыдущие годы. Думаю, он посмотрит на это и подумает, что может стать основным нападающим и там".



"Думаю, его восьмилетний контракт с "Челси" больше обусловлен правилами ФФП, но если он хорошо отыграет два года здесь, "Реал" и "Барселона" постучатся в его дверь, а модель "Челси" заточена на покупку молодых игроков с потенциалом перепродажи за гораздо большие деньги", — сообщил Дини talkSPORT.