Ачимпонг хочет остаться в "Челси"
Защитник Джош Ачимпонг заявил, что не помышляет об уходе из "Челси" этим летом.
В данный момент Ачимпонг выступает с "Челси" на клубном Чемпионате Мире, а главный тренер "синих" Энцо Мареска уже сказал, что рассчитывает на 19-летнего англичанина.
Это не мешает прессе спекулировать насчет будущего Ачимпонга, которого сватают в "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и дортмундскую "Боруссию", но сам Джош никуда не собирается.
"Я не заглядываю вперед и не думаю о своем будущем. Я просто сосредоточен на своей игре".
"Энцо сказал, что считает меня хорошим игроком. Я люблю клуб, поэтому я всегда хочу быть в "Челси" и просто показывать, на что я способен", — приводит слова Ачимпонга BBC.
06.07.2025 09:00
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