Ачимпонг хочет остаться в "Челси"

Защитник Джош Ачимпонг заявил, что не помышляет об уходе из "Челси" этим летом.

В данный момент Ачимпонг выступает с "Челси" на клубном Чемпионате Мире, а главный тренер "синих" Энцо Мареска уже сказал, что рассчитывает на 19-летнего англичанина.



Это не мешает прессе спекулировать насчет будущего Ачимпонга, которого сватают в "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и дортмундскую "Боруссию", но сам Джош никуда не собирается.



"Я не заглядываю вперед и не думаю о своем будущем. Я просто сосредоточен на своей игре".



"Энцо сказал, что считает меня хорошим игроком. Я люблю клуб, поэтому я всегда хочу быть в "Челси" и просто показывать, на что я способен", — приводит слова Ачимпонга BBC.