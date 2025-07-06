"Челси" ожидает, что "Арсенал" сделает предложение по Мадуэке

"Челси" ожидает, что вскоре "Арсенал" направит свое предложение о покупке вингера Нони Мадуэке.

Накануне издание The Athletic сообщило, что "Арсенал" согласовал условия личного контракта с Мадуэке, но пока не начинал переговоры с "Челси".



По информации Sky Sports, в "Челси" прекрасно осведомлены о происходящем и ожидают, что вскоре "Арсенал" обратится со своим предложением.



Источник также утверждает, что "Арсенал" сделал Мадуэке своей целью номер один среди фланговых атакующих игроков, поставив 23-летнего англичанина выше Родриго из "Реала", Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" и прочих.



У Мадуэке остается еще пять лет по контракту, который он подписал с "Челси", когда переходил из ПСВ за 29 миллионов фунтов в январе 2023.



При этом со стороны "Челси", если верить журналисту Фабрицио Романо, существует встречный интерес к вингеру "Арсенала" Итану Нванери, но "синие" будут готовы действовать, только если игрок не договорится со своим клубом о новом контракте.