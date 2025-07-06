"Челси" ожидает, что "Арсенал" сделает предложение по Мадуэке
"Челси" ожидает, что вскоре "Арсенал" направит свое предложение о покупке вингера Нони Мадуэке.
Накануне издание The Athletic сообщило, что "Арсенал" согласовал условия личного контракта с Мадуэке, но пока не начинал переговоры с "Челси".
По информации Sky Sports, в "Челси" прекрасно осведомлены о происходящем и ожидают, что вскоре "Арсенал" обратится со своим предложением.
Источник также утверждает, что "Арсенал" сделал Мадуэке своей целью номер один среди фланговых атакующих игроков, поставив 23-летнего англичанина выше Родриго из "Реала", Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" и прочих.
У Мадуэке остается еще пять лет по контракту, который он подписал с "Челси", когда переходил из ПСВ за 29 миллионов фунтов в январе 2023.
При этом со стороны "Челси", если верить журналисту Фабрицио Романо, существует встречный интерес к вингеру "Арсенала" Итану Нванери, но "синие" будут готовы действовать, только если игрок не договорится со своим клубом о новом контракте.
06.07.2025 08:00
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Пенисосы сколько трындели что Ливерпуль дескать трамплин..
Но куда? А вот в Реал, Барселону..
А сами сейчас превратились в Секонд-хэнд для Арсенала.. )
Я смеюсь. Ору - это для пенсов.
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и снова, арсенал закупается в секонд-хенде, так, еще и берут поношенную вещь имераторов, ну им не привыкать!)
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Я не буду радоваться пока не продадим.
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Вот за это уже лайк. Слить бандана бандита за примерно полтос, причем Арсику - збс в квадрате. Забрать у них Нванери, который в свои 18 уже лучше Нони, чтобы потом перепродать его как Хатчинсона - это уже збс в кубе.
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