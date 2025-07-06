Кудус предпочитает "Тоттенхэм"
Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус рассматривает "Тоттенхэм" своим приоритетным направлением.
The Athletic подтверждает появившуюся на днях информацию о том, что "Вест Хэм" ответил отказом на предложение "Тоттенхэма" в 50 миллионов фунтов о покупке Кудуса.
Однако два клуба продолжают переговоры, а сам Кудус настроен перейти в "Тоттенхэм". С согласованием условий личного контракта не должно возникнуть никаких проблем.
В контракте Кудуса с "Вест Хэмом" есть пункт, позволяющий выкупить Мохаммеда в первые 10 дней июля за 80 млн. фунтов для европейских клубов, за 85 млн. фунтов для представителей Премьер-Лиги и за 120 млн. фунтов за саудовских команд, но "Тоттенхэм" надеется договориться на сумму поменьше.
06.07.2025 07:00
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