Кудус предпочитает "Тоттенхэм"

Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус рассматривает "Тоттенхэм" своим приоритетным направлением.

The Athletic подтверждает появившуюся на днях информацию о том, что "Вест Хэм" ответил отказом на предложение "Тоттенхэма" в 50 миллионов фунтов о покупке Кудуса.



Однако два клуба продолжают переговоры, а сам Кудус настроен перейти в "Тоттенхэм". С согласованием условий личного контракта не должно возникнуть никаких проблем.



В контракте Кудуса с "Вест Хэмом" есть пункт, позволяющий выкупить Мохаммеда в первые 10 дней июля за 80 млн. фунтов для европейских клубов, за 85 млн. фунтов для представителей Премьер-Лиги и за 120 млн. фунтов за саудовских команд, но "Тоттенхэм" надеется договориться на сумму поменьше.