"Юнайтед" узнал цену за Нкунку

Кристофер Нкунку "Манчестер Юнайтед" была озвучена цена в 35 миллионов фунтов за нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

Нкунку не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески на новый сезон, особенно после того, как "синие" укрепили свою атаку с помощью Джейми Гиттенса, Жоао Педро и Лиама Делапа.

В то же время Нкунку является одним из рассматриваемых "Юнайтед" вариантов среди нападающих, наряду с Олли Уоткинсом из "Астон Виллы".

По информации Daily Mirror, "Челси" открыт к сделке со своим конкурентом по Премьер-Лиге и готов отпустить 27-летнего француза на "Олд Траффорд" за 35 млн. фунтов, что ощутимо дешевле Уоткинса и уж тем более Виктора Дьекереша, заполучить которого "Юнайтед" уже отчаялся.

Добавим, что лишь два года назад "Челси" потратил 52 млн. фунтов на приглашение Нкунку из "РБ Лейпциг".




Метки Манчестер Юнайтед, Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2025 06:00

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