"Юнайтед" узнал цену за Нкунку

"Манчестер Юнайтед" была озвучена цена в 35 миллионов фунтов за нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

Нкунку не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески на новый сезон, особенно после того, как "синие" укрепили свою атаку с помощью Джейми Гиттенса, Жоао Педро и Лиама Делапа.



В то же время Нкунку является одним из рассматриваемых "Юнайтед" вариантов среди нападающих, наряду с Олли Уоткинсом из "Астон Виллы".



По информации Daily Mirror, "Челси" открыт к сделке со своим конкурентом по Премьер-Лиге и готов отпустить 27-летнего француза на "Олд Траффорд" за 35 млн. фунтов, что ощутимо дешевле Уоткинса и уж тем более Виктора Дьекереша, заполучить которого "Юнайтед" уже отчаялся.



Добавим, что лишь два года назад "Челси" потратил 52 млн. фунтов на приглашение Нкунку из "РБ Лейпциг".