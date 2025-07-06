"Юнайтед" узнал цену за Нкунку
"Манчестер Юнайтед" была озвучена цена в 35 миллионов фунтов за нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.
Нкунку не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески на новый сезон, особенно после того, как "синие" укрепили свою атаку с помощью Джейми Гиттенса, Жоао Педро и Лиама Делапа.
В то же время Нкунку является одним из рассматриваемых "Юнайтед" вариантов среди нападающих, наряду с Олли Уоткинсом из "Астон Виллы".
По информации Daily Mirror, "Челси" открыт к сделке со своим конкурентом по Премьер-Лиге и готов отпустить 27-летнего француза на "Олд Траффорд" за 35 млн. фунтов, что ощутимо дешевле Уоткинса и уж тем более Виктора Дьекереша, заполучить которого "Юнайтед" уже отчаялся.
Добавим, что лишь два года назад "Челси" потратил 52 млн. фунтов на приглашение Нкунку из "РБ Лейпциг".
06.07.2025 06:00
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