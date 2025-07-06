Артета требует купить нападающего в течение двух недель

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал своему клубу две недели на покупку нападающего.

"Арсенал" безуспешно пытается найти забивного нападающего с прошлого лета. Сейчас с переходом к "канонирам" прежде всего связывают Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг" и Виктора Дьекереша из "Спортинга".



Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта продолжает параллельно работать над несколькими вариантами, и Артета хочет обзавестись форвардом не позднее 19 июля, утверждает Daily Mail.



Этот дедлайн обусловлен тем, что именно 19 июля "Арсенал" вылетает в Сингапур, чтобы провести свое азиатское турне, в рамках которого команда Артеты сыграет против "Милана", "Ньюкасла" и "Тоттенхэма".