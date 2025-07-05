Клубы из Премьер-Лиги и Саудовской Аравии хотят Джексона
Клубы из Премьер-Лиги и Саудовской Аравии проявляют интерес к нападающему "Челси" Николасу Джексону.
За последнее время Джексон дважды крупно подвел "Челси", схлопотав удаление в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в концовке минувшего сезона и затем получив красную карточку в поединке клубного Чемпионата Мира против "Фламенго".
Дополнительно сгущает тучи над Джексоном тот факт, что этим летом "Челси" приобрел двух новых нападающих в лице Лиама Делапа и Жоао Педро за 30 и 60 миллионов фунтов, соответственно.
Делап пропустит полуфинальный матч клубного Чемпионата Мира против "Флуминенсе", и будет интересно посмотреть, вернет ли главный тренер "Челси" Энцо Мареска в стартовый состав Джексона.
Как бы то ни было, будущее Джексона в "Челси" выглядит туманно, и Sky Sports может подтвердить, что другие клубы Премьер-Лиги, а также представители саудовской лиги заинтересованы в приглашении 24-летнего сенегальца.
05.07.2025 23:00
Просмотров: 366
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нкунку пускай берут за хорошую цену 60лямов
(ответить)
Челси на раздаче...
Налетай!
Мадуэку в Арс - самый раз )
Джексон - в Аль-Иттихад
Жоу Феликс - куда угодно
Санчо вернули уже
Нкунку ещё бы депортировать)
4 якоря размер на Жоао Педро , Гиттенса, Делапа и...Кудуса
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий