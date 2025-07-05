Клубы из Премьер-Лиги и Саудовской Аравии хотят Джексона

Николас Джексон Клубы из Премьер-Лиги и Саудовской Аравии проявляют интерес к нападающему "Челси" Николасу Джексону.

За последнее время Джексон дважды крупно подвел "Челси", схлопотав удаление в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в концовке минувшего сезона и затем получив красную карточку в поединке клубного Чемпионата Мира против "Фламенго".

Дополнительно сгущает тучи над Джексоном тот факт, что этим летом "Челси" приобрел двух новых нападающих в лице Лиама Делапа и Жоао Педро за 30 и 60 миллионов фунтов, соответственно.

Делап пропустит полуфинальный матч клубного Чемпионата Мира против "Флуминенсе", и будет интересно посмотреть, вернет ли главный тренер "Челси" Энцо Мареска в стартовый состав Джексона.

Как бы то ни было, будущее Джексона в "Челси" выглядит туманно, и Sky Sports может подтвердить, что другие клубы Премьер-Лиги, а также представители саудовской лиги заинтересованы в приглашении 24-летнего сенегальца.




Метки Джексон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2025 23:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 06.07.2025 00:15 # chelsiukpro
    Нкунку пускай берут за хорошую цену 60лямов

    (ответить)

  2. gidro-met 05.07.2025 23:09 # gidro-met
    Челси на раздаче...

    Налетай!

    Мадуэку в Арс - самый раз )
    Джексон - в Аль-Иттихад
    Жоу Феликс - куда угодно
    Санчо вернули уже
    Нкунку ещё бы депортировать)

    4 якоря размер на Жоао Педро , Гиттенса, Делапа и...Кудуса

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