Клубы из Премьер-Лиги и Саудовской Аравии хотят Джексона

Клубы из Премьер-Лиги и Саудовской Аравии проявляют интерес к нападающему "Челси" Николасу Джексону.

За последнее время Джексон дважды крупно подвел "Челси", схлопотав удаление в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в концовке минувшего сезона и затем получив красную карточку в поединке клубного Чемпионата Мира против "Фламенго".



Дополнительно сгущает тучи над Джексоном тот факт, что этим летом "Челси" приобрел двух новых нападающих в лице Лиама Делапа и Жоао Педро за 30 и 60 миллионов фунтов, соответственно.



Делап пропустит полуфинальный матч клубного Чемпионата Мира против "Флуминенсе", и будет интересно посмотреть, вернет ли главный тренер "Челси" Энцо Мареска в стартовый состав Джексона.



Как бы то ни было, будущее Джексона в "Челси" выглядит туманно, и Sky Sports может подтвердить, что другие клубы Премьер-Лиги, а также представители саудовской лиги заинтересованы в приглашении 24-летнего сенегальца.