"Юнайтед" завершил приобретение Леона

"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение левого защитника парагвайского "Серро Портеньо" Диего Леона.

"Юнайтед" согласовал покупку Леона еще в январе, но на тот момент Диего было только 17 лет, поэтому трансфер был отложен до лета.



На днях Леон, наконец, прилетел в Манчестер, где уладил все формальности и заключил с "Юнайтед" долгосрочный контракт, став вторым приобретением "красных дьяволов" этим летом после нападающего Матеуса Куньи.



Evening Standard оценивает трансфер 18-летнего парагвайца в 7 миллионов фунтов, включая бонусы.



За "Серро Портеньо" Леон сыграл 33 официальных матча, забив четыре гола.



В данный момент неясно, будет ли Лион частью первой команды "Юнайтед" в новом сезоне, но предсезонную подготовку Диего пройдет с коллективом Рубена Аморима.