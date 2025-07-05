"Юнайтед" завершил приобретение Леона

Диего Леон "Манчестер Юнайтед" завершил приобретение левого защитника парагвайского "Серро Портеньо" Диего Леона.

"Юнайтед" согласовал покупку Леона еще в январе, но на тот момент Диего было только 17 лет, поэтому трансфер был отложен до лета.

На днях Леон, наконец, прилетел в Манчестер, где уладил все формальности и заключил с "Юнайтед" долгосрочный контракт, став вторым приобретением "красных дьяволов" этим летом после нападающего Матеуса Куньи.

Evening Standard оценивает трансфер 18-летнего парагвайца в 7 миллионов фунтов, включая бонусы.

За "Серро Портеньо" Леон сыграл 33 официальных матча, забив четыре гола.

В данный момент неясно, будет ли Лион частью первой команды "Юнайтед" в новом сезоне, но предсезонную подготовку Диего пройдет с коллективом Рубена Аморима.




Метки Леон, Манчестер Юнайтед, Серро Портеньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2025 22:00

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