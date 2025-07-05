"Брайтон" объявил о покупке Де Кейпера
"Брайтон" объявил о приобретении крайнего защитника бельгийского "Брюгге" Максима Де Кейпера.
Де Кейпер подписал с "Брайтоном" контракт до 2030 года и уже в этот уикенд начнет с командой Фабиана Хюрцелера подготовку к новому сезону.
По информации Sky Sports, 24-летний игрок сборной Бельгии обошелся "Брайтону" в 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов).
Выступающий на левом фланге обороны Де Кейпер сыграл 54 матча в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, достигнув с "Брюгге 1/8 финала Лиги Чемпионов, где бельгийская команда была остановлена "Астон Виллой".
"Максим — это креативный левый защитник, который обладает огромным опытом выступлений во внутреннем чемпионате, а также на уровне Лиги Чемпионов".
"Он прославился своей созидательностью и демонстрировал свои способности на различных позициях, хотя прежде всего мы рассматриваем его как левого защитника", — сообщил Хюрцелер.
05.07.2025 21:00
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А давайте щас замутим мини-тотализатор.
Вопрос очень простой всего два варианта:
А) КЧМ выиграет Челси.
Б) КЧМ выиграет другая команда.
Пишем ваши прогнозы.
Источник: https://fapl.ru/posts/115813/?c=1#c8072988
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