"Брайтон" объявил о покупке Де Кейпера

Максим Де Кейпер "Брайтон" объявил о приобретении крайнего защитника бельгийского "Брюгге" Максима Де Кейпера.

Де Кейпер подписал с "Брайтоном" контракт до 2030 года и уже в этот уикенд начнет с командой Фабиана Хюрцелера подготовку к новому сезону.

По информации Sky Sports, 24-летний игрок сборной Бельгии обошелся "Брайтону" в 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов).

Выступающий на левом фланге обороны Де Кейпер сыграл 54 матча в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, достигнув с "Брюгге 1/8 финала Лиги Чемпионов, где бельгийская команда была остановлена "Астон Виллой".

"Максим — это креативный левый защитник, который обладает огромным опытом выступлений во внутреннем чемпионате, а также на уровне Лиги Чемпионов".

"Он прославился своей созидательностью и демонстрировал свои способности на различных позициях, хотя прежде всего мы рассматриваем его как левого защитника", — сообщил Хюрцелер.




Метки Брайтон, Брюгге, Де Кейпер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2025 21:00

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  1. zaeba1l 05.07.2025 21:21 # zaeba1l
    А давайте щас замутим мини-тотализатор.

    Вопрос очень простой всего два варианта:
    А) КЧМ выиграет Челси.
    Б) КЧМ выиграет другая команда.

    Пишем ваши прогнозы.

    Источник: https://fapl.ru/posts/115813/?c=1#c8072988

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