"Брайтон" объявил о покупке Де Кейпера

"Брайтон" объявил о приобретении крайнего защитника бельгийского "Брюгге" Максима Де Кейпера.

Де Кейпер подписал с "Брайтоном" контракт до 2030 года и уже в этот уикенд начнет с командой Фабиана Хюрцелера подготовку к новому сезону.



По информации Sky Sports, 24-летний игрок сборной Бельгии обошелся "Брайтону" в 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов).



Выступающий на левом фланге обороны Де Кейпер сыграл 54 матча в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, достигнув с "Брюгге 1/8 финала Лиги Чемпионов, где бельгийская команда была остановлена "Астон Виллой".



"Максим — это креативный левый защитник, который обладает огромным опытом выступлений во внутреннем чемпионате, а также на уровне Лиги Чемпионов".



"Он прославился своей созидательностью и демонстрировал свои способности на различных позициях, хотя прежде всего мы рассматриваем его как левого защитника", — сообщил Хюрцелер.