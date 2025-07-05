"Арсенал" договорился с Мадуэке

"Арсенал" согласовал условия личного контракт с вингером "Челси" Нони Мадуэке.

В данный момент Мадуэке продолжает выступать с "Челси" на клубном Чемпионате Мира, этим утром отметившись появлением на замену в победном для "синих" матче 1/4 финала против "Палмейраса" (1:2).



Занятость на турнире ФИФА в Соединенных Штатах не помешала Мадуэке договориться с "Арсеналом". По информации The Athletic, 23-летний англичанин дал зеленый свет на переход к "канонирам".



Однако пока "Арсенал" не начинал переговоры с "Челси" по Мадуэке и даже не принял окончательное решение, будет ли пытаться приобрести Нони. На радаре у "канониров" находятся и другие атакующие игроки вроде Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" и Моргана Роджерса из "Астон Виллы".



23-летний Мадуэке выступает за "Челси" после своего перехода из ПСВ в январе 2023, в течение этого времени сыграв 91 матч за "синих".