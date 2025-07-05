"Арсенал" договорился с Мадуэке

Нони Мадуэке "Арсенал" согласовал условия личного контракт с вингером "Челси" Нони Мадуэке.

В данный момент Мадуэке продолжает выступать с "Челси" на клубном Чемпионате Мира, этим утром отметившись появлением на замену в победном для "синих" матче 1/4 финала против "Палмейраса" (1:2).

Занятость на турнире ФИФА в Соединенных Штатах не помешала Мадуэке договориться с "Арсеналом". По информации The Athletic, 23-летний англичанин дал зеленый свет на переход к "канонирам".

Однако пока "Арсенал" не начинал переговоры с "Челси" по Мадуэке и даже не принял окончательное решение, будет ли пытаться приобрести Нони. На радаре у "канониров" находятся и другие атакующие игроки вроде Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" и Моргана Роджерса из "Астон Виллы".

23-летний Мадуэке выступает за "Челси" после своего перехода из ПСВ в январе 2023, в течение этого времени сыграв 91 матч за "синих".




Метки Арсенал, Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 675

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  1. closer 05.07.2025 20:32 # closer
    ЧУПСИ СЕГОДНЯ +1 -1

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  2. narcot 05.07.2025 20:17 # narcot
    чем болеет уёбище на негативчике?))


    05.07.2025 18:04 #
    pozitiv4ik

    они их просто меняют одного на другого


    чет рофл
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    05.07.2025 18:17 #
    pozitiv4ik

    Раньше брали готовых и боролись за АПЛ и ЛЧ
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  3. redwhitegun 05.07.2025 20:14 # redwhitegun
    Сука, как же они заебали. Им челси откаты чтоли платит за эти транферы ебанутые?)

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