"Арсенал" договорился с Мадуэке
"Арсенал" согласовал условия личного контракт с вингером "Челси" Нони Мадуэке.
В данный момент Мадуэке продолжает выступать с "Челси" на клубном Чемпионате Мира, этим утром отметившись появлением на замену в победном для "синих" матче 1/4 финала против "Палмейраса" (1:2).
Занятость на турнире ФИФА в Соединенных Штатах не помешала Мадуэке договориться с "Арсеналом". По информации The Athletic, 23-летний англичанин дал зеленый свет на переход к "канонирам".
Однако пока "Арсенал" не начинал переговоры с "Челси" по Мадуэке и даже не принял окончательное решение, будет ли пытаться приобрести Нони. На радаре у "канониров" находятся и другие атакующие игроки вроде Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" и Моргана Роджерса из "Астон Виллы".
23-летний Мадуэке выступает за "Челси" после своего перехода из ПСВ в январе 2023, в течение этого времени сыграв 91 матч за "синих".
05.07.2025 20:00
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Последние комментарии:
ЧУПСИ СЕГОДНЯ +1 -1
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чем болеет уёбище на негативчике?))
05.07.2025 18:04 #
pozitiv4ik
они их просто меняют одного на другого
чет рофл
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05.07.2025 18:17 #
pozitiv4ik
Раньше брали готовых и боролись за АПЛ и ЛЧ
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Сука, как же они заебали. Им челси откаты чтоли платит за эти транферы ебанутые?)
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